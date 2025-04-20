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Aman dikkat; Banka kartlarında bu şifreleri kullananlar yandı!

Günlük hayatı kolaylaştıran banka ve kredi kartları, yeterli önlem alınmadığında ciddi bir güvenlik açığına dönüşebiliyor.

Aman dikkat; Banka kartlarında bu şifreleri kullananlar yandı!

Kullanıcıların tercih ettiği basit şifreler, dolandırıcıların işini kolaylaştırıyor. Yapılan son araştırma, milyonlarca kullanıcının farkında olmadan hesaplarını riske attığını ortaya koydu.

3,4 Milyon Şifre Analiz Edildi

Yurt dışında yapılan kapsamlı bir araştırma kapsamında, toplamda 3,4 milyon ATM ve kredi kartı şifresi incelendi. Sonuçlar ise düşündürücü: Kullanıcıların büyük çoğunluğu, hatırlaması kolay olduğu için tahmin edilmesi de bir o kadar kolay olan şifreleri tercih ediyor. Ancak bu tercihler, dolandırıcıların saniyeler içinde bu şifreleri kırmasına olanak tanıyor.

İşte En Sık Kullanılan Şifreler

Araştırmaya göre en çok tercih edilen şifreler şunlar:

1234

1111

0000

1212

7777

1004

2000

4444

2222

6969

Türkiye’de ise tarihi anlam taşıyan 1071, 1453, 1919, 1923 ve futbol takımı yıllarını temsil eden 1903, 1905, 1907, 1967 gibi kombinasyonlar yaygın olarak kullanılıyor. Uzmanlara göre, bu tip şifreler dolandırıcılar tarafından çoktan ezberlenmiş durumda.

Nadir Kullanılan Şifreler Daha Güvenli

En az tercih edilen ve dolayısıyla güvenlik açısından daha avantajlı olan bazı şifreler ise şöyle sıralandı:

8557

8438

9539

7063

6827

0859

6793

0738

6835

8093

Bu şifrelerin rastgeleliği, dijital saldırganlar için çözüm süresini uzatıyor. Ancak uzmanlar, yalnızca nadirliği nedeniyle değil, genel güvenlik prensiplerine uygun olarak belirlenen her şifrenin daha iyi koruma sağlayabileceğini vurguluyor.

Şifre Güvenliği İçin Ne Yapılmalı?

Uzmanlar, kullanıcıların şifrelerini mutlaka şu kriterlere göre güncellemelerini öneriyor:

Aynı rakamların tekrarından kaçının (örneğin 1111, 0000).

Doğum tarihi, plaka, evlilik yıldönümü gibi kolay tahmin edilebilir sayılardan uzak durun.

Şifrenizi sık sık güncelleyin ve kartınızın şifresini başkalarıyla paylaşmayın.

Şifreniz için rastgele rakam kombinasyonları oluşturun.

Bankalar da kullanıcıları bu konuda bilinçlendirmeli ve şifre seçimi aşamasında yönlendirme sağlamalı.

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