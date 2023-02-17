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Altının dahi çocuğu tarih verdi! Gram altın o tarihte fırlayacak, 1400 TL olmasına sayılı günler kaldı

Altın fiyatları son dakika… Gram altın fiyatları fena çakıldı ancak endişeye gerek yok. Altının dahi çocuğu az önce yeni tahminlerini duyuyordu. Altın o tarihte yeniden fırlayacak.

Altının dahi çocuğu tarih verdi! Gram altın o tarihte fırlayacak, 1400 TL olmasına sayılı günler kaldı

Altının dahi çocuğu tarih verdi! Gram altın o tarihte fırlayacak, 1400 TL olmasına sayılı günler kaldı. Son dakika altın fiyatları… Altın fiyatlarında son birkaç gündür yaşanan düşüş yatırımcı ve vatandaşları endişelendirdi. Ünlü altın ve para piyasaları uzmanı İslam Memiş yeni altın tahminlerini Az önce duyurdu. Endişeye gerek yok, altın fiyatları yeniden yükselecek. Altın kahini olarak tanınan İslam Memiş, Altının yükselişi için yeni tarihi açıkladı. Peki, Altın fiyatları ne zaman yükselecek? Altının düşüşü devam edecek mi?

Altın fiyatları son dakika gelişmeleri milyonlarca vatandaş ve yatırımcı tarafından yakından takip ediliyor. Özellikle son bir haftadan bu yana Altın fiyatlarında yaşanan düşüş yatırımcıyı endişelendirirken uzman isimler ise endişeye gerek olmadığını söylüyor. Altın ve para piyasaları uzmanı İslam Memiş'ten de benzer bir açıklama geldi. Bugüne kadar isabetli tahminleriyle çok dikkat çeken altın ve para piyasaları uzmanı, altının yeniden sert yükseleceği tarihi açıkladı.

ALTIN O TARİHTE SERT YÜKSELECEK

Altın yorumları ile vatandaşın yakından takip ettiği isimlerden biri olan ünlü altın ve para piyasaları uzmanı İslam Memiş son dönemlerde altının çakılmasına ilişkin yeni yorumlar yaptı. Altın fiyatlarında sert düşüş devam ederken İslam Memiş'ten yatırımcıya önemli tavsiyeler geldi. Gram altında Yaşanan bu düşüşün çok önemli olmadığına dikkat çeken İslam Memiş, vatandaşın ve yatırımcının bunu bir alım fırsatı olarak görmesi gerektiğini söyledi.

Ünlü Ekonomist İslam Memiş açıklamasında şu ifadeleri kullandı;

"Altının gram fiyatı 1115 TL. Ancak serbest piyasalarda 1132 1137 lira aralığında bir gram altın var. Yine en son videolarımızda geçen hafta hatırlarsanız gram altın 1198 TL seviyesine kadar yükselince Şubat'ın 15'ine kadar 1140 lira seviyesine kadar bir gerilemeden bahsetmiştim. Bu daha aşağı çekildi. 1140 TL'nin altında gram altın TL fiyatı var. TL'de bekleyen, düşüşleri bekleyen, alım fırsatı kollayan yatırımcısının da bu düşüşlerin kalıcı olmayacağını bilmesi gerekiyor. Bu düşüşler kalıcı olmaz. Gram altında. Ons bazında her ne kadar baskılama devam etse de hem onstan hem dolardan destek gören gram altın TL fiyatı yine orta ve uzun vade için alım fırsatları vermeye devam ediyor.”

GRAM ALTIN 1400 LİRAYI GEÇECEK

Altın fiyatları ile ilgili öngörüsünde hiçbir değişiklik olmadığını belirten ünle koymamız İslam Memiş ons altının hala 1830 dolar seviyesinde tutunmaya çalıştığını belirterek “Güçlü destek seviyesi. Eğer aşağı düşerse 1810 dolar seviyesi var. Ama şu an 1830 dolar üzerinde tutunma çabasını sürdürüyor. Elinde dolar bulunanlar orta ve uzun vadede 2023 için 2350 dolar 2500 dolar öngörüm hala geçerli. Bu fiyatların düşük olduğunu düşünen birisiyim" dedi. İslam Memiş, ons Altın fiyatlarının 2300 dolar seviyelerine çıkması ve dolarda da herhangi bir değişiklik olmaması halinde gram altın fiyatlarının kısa süre içerisinde 1400 liranın üstüne çıkacağını söyledi.

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