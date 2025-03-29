Altını, gümüşü solda sıfır bırakacak; Gramı 1.250 TL...

Bu yeni düzenleme, yatırımcıların portföylerini çeşitlendirme imkânını artırırken, değerli metaller piyasasında dikkat çekici bir gelişme olarak öne çıkıyor.

Paladyum Nedir ve Neden Önemli?

Paladyum, endüstriyel kullanım alanları ve yatırım amaçlı değerli metaller arasında yer alan nadir bir elementtir. Otomotiv katalitik konvertörlerinde, elektronik ve diş hekimliği gibi sektörlerde kullanılan paladyum, küresel üretiminin yaklaşık yüzde 40’ını Rusya karşılaması nedeniyle arz ve talep dengesinde yaşanan belirsizlikler sebebiyle fiyatlarında önemli dalgalanmalar görülebiliyor. 2022 yılında paladyum ons fiyatı 3.435 dolara ulaşarak tarihi zirveye çıkmıştı.



29 Mart 2025 Güncel Paladyum Fiyatları

Yeni düzenleme kapsamında yatırımcılar için paladyum fiyatları güncel olarak şu şekilde belirlenmiştir:

Paladyum Gram / Türk Lirası:

Alış: ₺ 1.200,92

Satış: ₺ 1.212,13

Paladyum Gram / Dolar:

Alış: $ 31,60

Satış: $ 31,88

Paladyum Kilogram / Türk Lirası:

Alış: ₺ 1.200.920,00

Satış: ₺ 1.212.130,00

Paladyum Kilogram / Dolar:

Alış: $ 31.600,00

Satış: $ 31.880,00

Paladyum Ons:

Alış: $ 987,50

Satış: $ 991,50

Fiyatlar piyasa koşullarına göre değişiklik gösterebilir.