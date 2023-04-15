Altında yeni çıkış! Altını olanlar sabretsin 2.000 TL için tarih verildi!

Altın piyasasında son zamanlarda ufak artışlar meydana geliyor. Ancak altın yatırımcıları ve altını olan tüm vatandaşlar sabrederse altın fiyatları beklenmeyecek şekilde artacak. Küresel ve yurt içinde yaşanan siyasi ve ekonomik faktörlerin etkisi ile altın fiyatları tavan yapacak. Türkiye’de rekora doğru koşan altın fiyatları ABD Mart enflasyonundan sonra daha fazla destek gördü. ABD dolarının değer kaybetmesi, ONS altının daha çok çıkış yapmasına yol açtı. Peki, altın fiyatları daha ne kadar yükselecek? Altın yatırımcıları ne zaman ellerindeki altını bozdurmalı? 15 Nisan güncel altın fiyatları ne kadar?



15 NİSAN GRAM ALTIN FİYATI NE KADAR?



Altın piyasasında bugün yine yukarı yönlü bir hareket izlenirken, gram altın fiyatı ise 1.360 TL oldu. 2023’e girdiğimiz ilk günlerde gram altın fiyatı 1.100 TL’ydi. Hızla artarak 300 TL kar getirdi. Şimdiden bu kadar kar getiren altın fiyatlarının çok daha fazla artış göstereceği uzmanlar tarafından tahmin ediliyor.



Finans Uzmanı İslam Memiş artışın yüzde 5 olarak açıklanan ABD enflasyonunun da bunda etkili olduğunu belirtti. Buna ek olarak altına yatırım yapanların izlemesi gereken ONS altın fiyatlarının yaz ayların 2300 doları bulacağını belirtti. Kısa bir zamanda gram altının 1400 – 1500 TL’yi kıracağını ve sonrasında hızlı bir yükseliş yakalayacağını vurguladı. Peki, 15 Nisan güncel altın fiyatları ne kadar? Gram altın fiyatı ne kadar? Çeyrek altın, yarım altın fiyatları 15 Nisan tarihinde ne kadar oldu?



15 NİSAN ALTIN FİYATLARI



Gram altın fiyatı 15 Nisan Cumartesi alış olarak 1.313 TL iken satış olarak ise 1.360 TL bandında.



Çeyrek altın fiyatı güncel olarak alış için 2128,76 TL iken, satış olarak 2.230 TL.



Yarım altın fiyatı ise 4.245,66 alış gösterirken, 4.460 TL satış fiyatı gösteriyor.



Ata altının fiyatı alış için ekranlarda 8.785,41 TL’yi gösterirken, satış için 9.070 TL’yi gösteriyor.



22 ayar bilezik almak isteyenler içinse alış fiyatında 1.203,80 TL, satış fiyatında 1.310 TL ekranlarda paylaşılıyor.