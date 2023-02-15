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Altında kritik durum! Çok dikkatli olunmalı! Altın konusunda uzman uyarısı

Altında durum kritik, yatırım yapacak olanlar dikkat etsin! Uzman isim İslam Memiş 11 günlük altın uyarısı yaptı! Altın güncel durum ne? Altın fiyatları, gram, çeyrek, gram altın ne kadar? İşte ayrıntılar...

Altında kritik durum! Çok dikkatli olunmalı! Altın konusunda uzman uyarısı

ABD’de istihdam raporunun duyurulmasıyla birlikte altın fiyatları da 2,5 düştü. Bu son 3 haftanın en düşük seviyesi oldu. FED’in durumuna göre altın fiyatlarında baskılanma yaşanmasına ünlü piyasalar uzmanı İslam Memiş bir açıklama yaptı. İşte İslam Memiş’in yatırım tavsiyeleri... 


ABD’de tarım dışı istihdam artışındaki beklenmeyen artış para politikası için çok önemli. Ocak ayındaki yüksek trendin ardından altın fiyatları da dibi görmeye başladı. 


ABD’nin tahmini 188 bin civarındayken istihdamın 517 bin civarında olmasıyla FED, sıkı bir para politikası uygulamak konusunda rahat etti. Fakat spot altın fiyatlarında yüzde 2.5 oranında altın fiyatları da düşüşe geçti. Altın fiyatları günlük olarak yüzde 2,7 oranında düştü. 


Son 3 haftanın en düşük rakamları 


Verilerden önce 1915 dolar bandında olan ons altın fiyatı ABD verilerinin açıklanmasıyla birlikte hızlı şekilde 1861 dolar seviyelerine kadar geriledi. Son 3 haftadır en az seviye bu oldu. Dün 1160 TL olan, önceki gün ise 1185 TL olan gram altının fiyatı en son 1127’ye kadar düştü. 


11 gün uyarısı yaptı 


Altın fiyatlarının tekrar yükselmeden önce bu seviyede kalacağını belirtti. İslam Memiş 15 Şubat’ta tekrar yükseleceğini düşünüyor. İslam Memiş bu konuda altın yatırımcılarının özellikle sabırlı olması gerektiğine vurgu yaptı. 

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