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Altında durum kritik! Güncel altın fiyatları ne kadar? 13 Şubat altın fiyatları

13 Şubat altın fiyatları ne kadar? Altında son durum ne? Yatırımcılar için altın fiyatlarında son durum. Güncel altın fiyatları ne kadar? İşte altındaki gelişmeler...

Altında durum kritik! Güncel altın fiyatları ne kadar? 13 Şubat altın fiyatları

ABD enflasyonu altın fiyatlarını büyük oranda etkiliyor. Ocak raporunda ons altın için tarım dışı istihdam verilerinin etkisinden sonra önemli gelişmeler yaşanıyor. 
Altın piyasalarında haftada 1.846 dolarla başlayan ons altın, bir miktar gerileme yaşadı. 11.16 sularında 18.63 dolarda kaldı. Gün içerisinde ons altının en az seviyesi 1.857 dolar, en fazla gördüğü seviye ise 1.866 dolar oldu. 


13 Şubat gram altın fiyatı 


1.128 TL ile güne başlayan gram altın, seviyesini koruyor. 13 Şubat gram altın fiyatı gün içinde en fazla 1.129 TL, en az ise 1.124 TL seviyelerini gördü. 


Altında ABD Ocak ayı enflasyonu etkili 


ABD Ocak ayı enflasyonunun bu hafta ons altın fiyatlarında belirleyici olacağı öngörülüyor. FED’in faiz düzenlemesinde önem arz eden Ocak ayı enflasyon verileri içinde tarım dışı istihdam verilerinden sonra yön değiştiren altın fiyatlarını yönlendirmesi bekleniyor. 


İş gücü istatistikleri ABD’de iyiye gidince ve 10 senelik tahvil faizinde yükseliş olunca altın fiyatları hızlı bir düşüşe geçmişti. 


ONS altın dalgalanmaları 


1.959 dolar ile 2 Şubat’ta 9 ayın en yüksek seviyesini gören ons altın 1.900 dolar altına sarkarak düşüşe geçmişti. Yine 2 Şubat’ta 1.185 TL’ye sert düşüş yaşamış ve 1.130 TL’nin altına inmişti. 


Geçen hafta 1.864 dolar olan ons altın perşembe itibariyle 1.890 dolara çıktı ve ardından gerilemeye başladı. Haftayı 1.864 dolar ile kapattıktan sonra haftalık bazda değer kaybının çok düşük olduğu tespit edildi. 0.03 oranında değer kaybettiği belirlendi.  

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