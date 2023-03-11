Altına yatırım yapmak isteyenler acele etsin! Ünlü ekonomist uyardı, son fırsatlar kaçmadan

Altının çıkış yapabileceğini belirten birçok ekonomist vatandaşları ve yatırımcıları uyarıyor. Altın piyasasında bu sene başındaki düşüş yerini artışa bırakmaya başlıyor. Altına yatırım yapacak kişilerin sene başında yaşadığı olumsuz durumlar düzelmeye başlıyor. Yükseliş için bekleyen yatırımcılar da altının yükselmemesi durumunda yedek planlarını hayata geçiriyor. Altın piyasası uzmanlarından ise pozitif yönde açıklamalar geliyor.



Gelecek günlerde altın piyasasıyla ilgili uzmanlar büyük alım fırsatlarının oluşacağını söylüyor. Olumsuz tablonun daha fazla sürmeyeceğini belirten ekonomistler, ek olarak ABD’nin takibini yapmak gerektiğini belirtti.



ABD yön verecek



ABD’den alınacak haberler doğrultusunda altın piyasasında bazı noktalar belirlenecek. Önümüzdeki haftayla birlikte değişimlerin olması bekleniyor. ABD’den gelecek enflasyon durumuna dair bilgiler eğer 8.1 yönünde olursa 10 senelik tahvil faizlerinde bir rahatlama meydana gelecek. Bu durum altına da paralel anlamda bir fırsat olarak yansıyacak. Altın yatırımcılarının bu fırsatları kaçırmaması gerektiği noktasında uzmanlar uyarıda bulunuyor.



Altın piyasası henüz stabil değil



Altın piyasasındaki oynamalar hala devam ediyor, henüz stabil bir durumda değil. İlerleyen günlerde ise alım fırsatının olacağına dair söylemler uzmanlardan geldi. ABD dolar endeksine bağlı olarak gram altın, yarım altın, çeyrek altın etkilenecek. ONS altınla bağlantısına bakılarak Türkiye’deki yatırımcıların ABD’yi takip ederek dikkatli adımlar atması gerekiyor.

11 Mart gram altın fiyatı



Gram altın fiyatı 11 Mart’ta satışta 1.140,37 TL olurken, alışta 1.140,15 TL gözüküyor.



11 Mart çeyrek altın fiyatı



Çeyrek altın fiyatı ekranlarda alış 1.879 TL, satış 1.903 TL olarak izlenmekte.



11 Mart yarım altın fiyatı



Yarım güncel altın fiyatı ise alımda 3.759 TL iken satış için 3.807 TL.



11 Mart tam altın fiyatı



Güncel altın fiyatlarında tam altının durumu alışta 7.494 TL iken, satışta 7.585 TL olarak izlenmektedir.