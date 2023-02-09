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Altın yatırımı yapacaklara uyarı! Zarar etmek istemeyenler beklemeli! 9 Şubat güncel altın fiyatları

Altın fiyatlarında son durum! Altına yatırım yapacak olanlara uyarı yaptı. Zarar etmek istemeyenler altın yatırımı için beklesin. İşte güncel altın fiyatı son durum...

Altın yatırımı yapacaklara uyarı! Zarar etmek istemeyenler beklemeli! 9 Şubat güncel altın fiyatları

Altın yatırımı yapan vatandaşlar için önemli uyarılar Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş’ten geldi. Altınla ilgili o ayı gösterdi. Gram altın, çeyrek altın, tam altın, altın bilezik fiyatları ile ilgilenen kişiler İslam Memiş’in açıklamalarını okumadan altın yatırımı yapmasın. İşte merak edilen altın fiyatları detayları...  


Ekonomi piyasalarıyla ilgili bilgilendirmeler yapan İslam Memiş altın güncel durumu ile alakalı bilgilendirmelerde bulundu. İslam Memiş ekonomik belirsizliklerin hala sürdüğünü ifade etti. Mart ayı sonuna kadar faiz artışlarının süreceğini belirten İslam Memiş, paralarını değerlendirmek için yatırım yapmak isteyen kişilere önemli uyarılar yaptı.  


Altın yatırımı için tek tek uyardı 


Vatandaşlar altın fiyatları ile alakalı her gün araştırmalar yapıyor. Özellikle de parasını değerlendirmek için altına yatırım yapmak isteyen vatandaşlar için İslam Memiş uyarılarda bulundu. “Altın mı, nakit mi?” sorusuna İslam Memiş yanıt verdi. 


Ekonomi piyasaları uzmanı İslam Memiş, mart ayının sonuna kadar faiz artışlarının süreceğinin altını çizdi. Özellikle altına yatırım yapmak fikri olanları uyardı. Nakit olarak ya da altın alarak yatırım yapmak isteyen vatandaşları uyaran İslam Memiş sık sık yatırım yapmanın öneminden bahseden bir uzman. Şimdi ise yatırımcılara bazı tavsiyelerde bulundu. Dünya genelinde etki eden enflasyonun devam edeceğini vurgulayan İslam Memiş, bu durumun yalnızca Türkiye için geçerli olmadığını açıkladı.  


Haziran 2023’e kadar enflasyon devam edecek 


Para piyasaları uzmanı İslam Memiş, vatandaşları yatırım yapmak konusunda teşvik eden bir isim olarak şu an için dikkatli olmaları gerektiğini belirtti. Dünya genelinde etkisini gösteren enflasyonun Türkiye’de süreceğini söyledi.

Enflasyonun devam edeceği zamanı gösterdi. O zamana kadar ise vatandaşların altın yatırımına yönelmemesi gerektiği konusunda uyarıda bulundu. 


İslam Memiş, Haziran 2023’e kadar enflasyon probleminin süreceğini söyledi. Piyasalardaki durumun Haziran 2023 öncesinde düzelmeyeceğini belirten Memiş, vatandaşların altın yatırımındansa o zamana kadar paralarını nakitte bekletmesi gerektiğini ifade etti. 


Güncel altın fiyatları 9 Şubat 2023 


Gram altın fiyatı 9 Şubat tarihinde 1.138,41 TL alış fiyatındayken, satış fiyatı 1.138,60 TL. 


9 Şubat 2023 yarım altın fiyatı satış 3.805,00 TL, alışta ise 3.774,00 TL olarak gözüküyor. 


Çeyrek altın güncel fiyatı ise satış 7.583 TL iken, alış fiyatı 7.526 TL. 


Cumhuriyet altını 9 Şubat güncel fiyatı alış olarak 7.526 TL iken satış fiyatı 7.583 TL. 

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