Altın Yatırımcılarını Şaşırtacak Tahmin! İslam Memiş'ten Yıl Sonu İçin Altın Fiyatı Açıklaması

Özellikle gram ve çeyrek altın gibi değerli metallerdeki inişli çıkışlı hareketler yıl sonunun yaklaşmasıyla birlikte yatırımcıları daha da tedirgin etti. Piyasaların yıl sonuna doğru durgunlaşmaya başlaması ve tatil dönemi öncesi belirsizliklerin artması yatırımcıların geleceğe dair tahminlere daha fazla ilgi göstermesine yol açtı. Ekonomist İslam Memiş ise bu belirsizlik ortamında fiyatlarla ilgili önemli bir tahminde bulunarak yatırımcıların dikkatini çekti.

İslam Memiş Aralık ayında fiyatların nasıl bir yön alacağına dair öngörülerini paylaşırken ekonomik veriler ve küresel gelişmelerin büyük rol oynayacağını vurguladı. Doların değer kaybı ve dünya genelindeki jeopolitik gerilimlerin artışı fiyatları olumlu yönde etkileyen faktörler arasında. Bu durum ons altının geçtiğimiz günlerde 2662,77 dolar seviyesine kadar çıkmasına ve şimdilerde de 2659,11 dolara yakın işlem görmesine yol açtı. Memiş yıl sonuna kadar altının yükselmeye devam edebileceğini ancak piyasaların genel belirsizlik içinde olduğunu belirtti.

Noel Tatili Öncesi Önemli Beklentiler

Altın yatırımcıları özellikle Noel tatili öncesindeki durgunlukla birlikte 2024 yılına dair yeni beklentilerini şekillendirmeye başladılar. İslam Memiş’in tahminine göre altın fiyatlarında yılın son aylarında önemli bir artış görülebilir. Ancak yatırımcıların dikkatli olması gerektiğini de vurgulayan Memiş özellikle jeopolitik krizlerin ve küresel ekonomik belirsizliklerin altın üzerindeki etkisini göz ardı etmemeleri gerektiğini söyledi. Bu faktörlerin fiyatlarda ani dalgalanmalara neden olabilir.

Yıl sonu yaklaşırken alım yapmayı düşünen yatırımcılar Memiş’in bu tahminlerini dikkate alarak piyasa analizlerini daha dikkatli yapmaya başladılar. Yatırımcıların beklentileri altın fiyatlarının bir yandan artmaya devam ederken diğer yandan potansiyel risklerin de göz önünde bulundurulması gerektiği yönünde şekilleniyor. Altın her zaman güvenli liman olarak görülse de küresel ekonomik faktörlerin fiyatlar üzerinde etkili olacağı unutulmamalı.

Altında Yükseliş Neden Kaynaklanıyor?

Son zamanlarda altın fiyatlarının yükselmesinin en önemli sebeplerinden biri küresel jeopolitik gerilimlerin artması. GoldSilver Central Genel Müdürü Brian Lan, bu durumun yatırımcıları güvenli liman olarak bilinen altına yönlendirdiğini belirtiyor. Özellikle ABD dolarının biraz zayıflaması altın fiyatlarını destekleyen bir başka faktör. Lan, ons altının 2600 dolar seviyesine kadar yükselebileceğini ya da bu seviyenin altına gerileyebileceğini ifade etti. Yıl sonuna kadar altın piyasasında konsolidasyon dönemi yaşanabileceğini belirten Lan, altın fiyatlarının bu süreçte dalgalanmalara devam edebileceğine dikkat çekiyor.

Aralık Ayı Fed Toplantısı Sonucu Netilendirecek

Altın yatırımcılarının gözleri Aralık ayında yapılacak olan Fed toplantısına çevrilmiş durumda. Bu toplantı piyasalarda büyük bir merakla bekleniyor. CME FedWatch verilerine göre Fed'in 25 baz puanlık bir faiz indirimi yapma olasılığı yüzde 66,5 olarak fiyatlanıyor. Eğer bu faiz indirimi gerçekleşirse 2024'teki üçüncü faiz indirimi olacak ve bu durum altın fiyatlarının yönünü önemli ölçüde etkileyebilir.