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Altın yatırımcılarına sürpriz! Olumsuz etkilenebilir! 29 Mart 2023 güncel altın fiyatları

Altın yatırımcılarına sürpriz! Olumsuz etkilenebilir. 29 Mart 2023 altın fiyatları ne kadar? İşte güncel altın fiyatları ve detaylar...

Altın yatırımcılarına sürpriz! Olumsuz etkilenebilir! 29 Mart 2023 güncel altın fiyatları

Piyasalar Uzmanı İslam Memiş, gram altına dair tahminlerini önümüzdeki ilk 3 ay için paylaştı ve “Olumsuz etkilenebilecek” diyerek belirtti. TV100’de yer alan yazısında Memiş, “2023 senesi hızla artan altın fiyatları, yılın birinci çeyreğinde artışla tamamlıyor. Uzun bir zaman sonra altın, haftalık bazda yüzde 6 arttı. Son 2 haftada yaşanan yükselmenin sebebi ABD’de yaşanan banka iflasları oldu.” ifadelerine yer verdi. Kısa vadede düşüş gördüğünü de belirtti. Peki, güncel altın fiyatları ne kadar? 29 Mart 2023 altın fiyatları ne kadar?  


“Düşüş öngörüyorum” 


Finans Analisti İslam Memiş, gram altınla ilgili duruma dair “Pazartesi yayımlanan yazımda söylediğim gibi kısa vadede bir düşüş öngörüyorum. 1.948 dolar seviyesinden aşağı yönlü kırılması, 1.917 dolara kadar inmesini tahmin ediyorum. 1916 dolara iner, aşağısı bile mümkün. Çünkü teknik anlamda aşağıda 1.870 dolar kaldı. Oranın kapanması gerekiyor. Fakat sene içinde 2 bin 350 dolara kadar yükseliş öngörmem sürüyor.” ifadelerine yer verdi.  


Bu düşüşün kalıcı olmayacağını ve alım fırsatı olarak faydalanılabileceğini belirten Memiş, “Gram 1.253 TL’yi zorladıktan sonra, 1.230 TL’ye düştü. ONS’de gerileme, gram altın için kısa vadede olumsuz olabilir.” dedi. Nisan ayının alım içi iyi bir zaman olacağından bahsederken Haziran’da fiyatlarda rekor olacağını vurguladı. Peki, altın fiyatları 29 Mart 2023 ne kadar? 


29 Mart 2023 güncel altın fiyatları 


Gram altın fiyatı  


Gram altının 29 Mart fiyatı alış için 1.216,72 TL iken, satış için 1.262 TL’yi gösteriyor. 


Çeyrek altın fiyatı 


29 Mart çeyrek altın fiyatı alış için 1.983,64 TL iken, satış için 2.060 TL’de.  


Yarım altın fiyatı 


29 Mart 2023 yarım altın fiyatı ise alışta 3.977,89 TL iken, satışta 4.120 TL’yi göstertiyor. 


Ata altın fiyatı 


Ata altın fiyatı alış olarak 8.148,43 TL iken, satış olarak 8.370 TL. 


22 ayar bilezik fiyatı 


22 ayar bilezik fiyatı ise alış olarak 1.115 TL iken satış için 1.210 TL. 

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Altın yatırımcılarına sürpriz! Olumsuz etkilenebilir! 29 Mart 2023 güncel altın fiyatları Altın yatırımcılarına sürpriz! Olumsuz etkilenebilir! 29 Mart 2023 güncel altın fiyatları