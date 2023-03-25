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Altın yatırımcıları için son fırsatlar! Alan aldı, fiyatlar zirve yapacak! Uzman isim son alımlar için uyardı

Altın yatırımcıları için son fırsatlar! Alan aldı, fiyatlar zirve yapacak! Uzman isim son alımlar için uyardı. İşte 25 Mart altın fiyatları ve detaylar...

Altın yatırımcıları için son fırsatlar! Alan aldı, fiyatlar zirve yapacak! Uzman isim son alımlar için uyardı

Altın fiyatlarına dair artışın en büyük etkisi ABD bankalarından gelen iflaslar kaynaklı oldu. FED’in kararları ve iflaslardan etkilenen altın fiyatları son zamanların en yüksek yükselişini gördü. Altın fiyatlarının ne zaman yükselip ne zaman azalacağına dair piyasa uzmanları yorumlarda bulunuyor. Altın yatırımcıları sıkı araştırmalar ve takipler sonucunda yatırımlarını gerçekleştiriyor. Peki, 25 Mart 2023 altın fiyatları ne kadar? Altın fiyatları ne kadar yükselecek? Altın yatırımcıları nasıl hareket etmeli? İşte uzmanlardan altın piyasası tahminleri ve güncel altın fiyatları detayları... 


İnsanlık tarihi boyunca değerli bir maden olan altın, hala yatırımcılar tarafından en fazla tercih edilen yatırım araçlarından birisi olarak değerini koruyor ve katlıyor. Altının ekonomik krizlerden etkilenerek artış ya da azalış gösterdiği dönemler olabildiği için yatırım yaparken bunların da dikkate alınması gerekiyor. Peki güncel altın fiyatları ne kadar? 25 Mart 2023 altın fiyatları ne kadar? 


Altın yatırımcıları dikkatli olmalı 


Altın fiyatları özellikle döviz kurundan etkilenerek yükseliş ve azalış gösteriyor. Bu noktada FED açıklamaları ve ABD bankaları gibi büyük bankaların iflas durumları ile birçok küresel çapta faktörden etkileniyor. Altın yatırımcıları bu gibi açıklamaları takip etmelidir.  


Fiyatların artışı altın yatırımı risklerini arttırırken yatırımcıların dikkatli olması önemlidir. ABD’deki olaylardan kaynaklı olarak en son 2000 dolar seviyesi görüldü. Bu da gram altında 11 ayın en fazla seviyesi olan 1200 TL’yi aşmasına sebep oldu. Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş ise 1 – 2 hafta içinde kar satışlarında bir gerilemenin söz konusu olabileceğini ve altın alım - satımı içini uygun bir dönemin yakalanabileceğini belirtti. Bu noktada sıkı bir takibin önemli olduğunu vurgularken yaz aylarında 1450 – 1500 TL civarlarını göreceği konusunu tekrar vurguladı. Peki, 25 Mart 2023 altın fiyatları ne kadar? 


Güncel altın fiyatları 


25 Mart gram altın fiyatı 


25 Mart 2023 gram altın fiyatı alış için 1.224,71 TL’yi gösterirken, satış için ise 1.248,57 TL’yi gösteriyor. 


25 Mart çeyrek altın fiyatı 


Çeyrek altın fiyatı 25 Mart 2023 için alışta 1.996,67’yi gösterirken, satış için 2.090 TL’yi gösteriyor. 


Yarım altın fiyatı 


Yarım altın fiyatı 25 Mart 2023 için alış olarak 4.004 TL iken, satış olarak 4.180 TL. 


Ata altın fiyatı 


25 Mart 2023 ata altın fiyatı ise 8.201,93 TL’yi alış için gösterirken, 8.490 TL’yi satış için ekranlarda gösteriyor. 

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