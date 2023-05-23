Altın ve Dolar ters köşe yaptı! İbre bu defa aşağı döndü

14 Mayıs'ta yapılan seçimlerin ardından altın ve dolar piyasalarında hareketlilik başlamıştı. ABD Merkez Bankası FED'in faiz kararında açıklaması ile birlikte ibreler yukarı yönlü dönerken vatandaşlar da yatırım için altın ve doları tercih etmişti. Ancak Piyasalar bugün vatandaşı ters köşe yaptı. Altın ve dolarda ibre bu defa tersine döndü. Seçimlerin yankıları devam ederken altın yüzde 1.66 değer kaybetti ve 1246 liraya geriledi. ABD doları 1.04 değer kazansa da bugün dolarda da ibre aşağı yönlü oldu. Peki Yatırım için doğru araç hangisi? 28 Mayıs seçimleriyle altın ve dolar fiyatları ne kadar olacak?

Seçimler sonrası, altın, dolar ve borsa alanında faaliyet gösteren yatırımcılar için, son derece dalgalı bir hafta yaşandı. Bu dönemde en fazla kazanç ve kayıp sağlayan finansal varlıklar da belirlendi.

BORSA İSTANBUL SON DURUM

Borsa İstanbul'da faaliyet gösteren BIST 100 endeksi, haftayı yüzde 6,13'lük bir gerileme ile 4.501,73 puan seviyesinden tamamladı. Endeks, hafta boyunca 4.405,99 ile 4.700,01 puan arasında bir dalgalanma gösterdi. Bu süreçte, Borsa İstanbul Mali Endeksi yüzde 10,84'lük bir gerileme ile 4.301,10 puana düşerken, Hizmetler Endeksi yüzde 3,27 gerileyerek 3.903,57 puana indi. Ancak, Sanayi Endeksi yüzde 0,59 kazançla 7.363,78 puana çıkarken, Teknoloji Endeksi yüzde 2,68 artarak 4.341,90 puana ulaştı.

BIST 100 endeksine dahil olan hisse senetlerinde bu hafta en büyük sıçramayı yüzde 31,14 ile Alfa Solar Enerji gerçekleştirdi. Alfa Solar Enerji'yi, yüzde 29,28 ile Kiler Holding ve yüzde 22,27 ile Pasifik Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı izledi. Ancak, bu hisseler arasında en fazla değer kaybedenler yüzde 15,91 ile İş Bankası (C), yüzde 13,35 ile Anadolu Efes Biracılık ve yüzde 13,25 ile Yapı Kredi oldu. Borsa İstanbul'da hisseleri işlem gören en değerli şirketler ise 228 milyar 301 milyon lirayla Sasa Polyester, 197 milyar 800 milyon lirayla Koç Holding ve 189 milyar 526 milyon lirayla Ford Otomotiv Sanayi oldu.

ALTIN DÜŞERKEN DOLAR KAZANÇ ELDE ETTİ

24 ayarlık saf altın, gram satış fiyatı yüzde 1,66'lık bir düşüşle 1.246 liraya gerilerken, Cumhuriyet altını da yüzde 1,65 düşüşle 8.348 liraya indi.

Doların satış değeri yüzde 1,04'lük bir artışla 19,7910 lira, avro ise yüzde 0,07'lük bir değer kazancı ile 21,3430 lira oldu.

Geçtiğimiz hafta 27,3250 lira olan İngiliz sterlininin satış değeri, bu hafta yüzde 6,83'lük bir düşüşle 25,4580 liraya indi.

İsviçre frangı ise, geçen haftaya göre yüzde 7,10'luk bir değer kaybı yaşayarak 22,6690 liradan alıcı buldu.