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Altın ve dolar için ters köşe eden açıklama; Selçuk Geçer bu rakamı bekliyorum dedi

📌 Piyasalar tedirgin: Altın 5.000 TL’ye, dolar 100 TL’ye gidebilir mi? Gözler Merkez Bankası'nın faiz kararında...

Altın ve dolar için ters köşe eden açıklama; Selçuk Geçer bu rakamı bekliyorum dedi

Türkiye ekonomisinde yaşanan gelişmeler, yatırımcıları endişelendirmeye devam ediyor. Enflasyon baskısı, faiz politikaları ve döviz kurlarındaki dalgalanmalar, piyasaları ciddi şekilde etkiliyor. Ünlü ekonomist Selçuk Geçer, yaptığı son açıklamalarla bu tabloyu daha da netleştirdi.

Geçer’e göre hem altın hem de dolar cephesinde rekor seviyeler artık uzak bir ihtimal değil. 

📈 Altında Yükseliş Sürüyor: Gram Altın 4.155 TL’yi Gördü

Kapalıçarşı başta olmak üzere altın piyasasında rekorlar arka arkaya geliyor. Kısa süre önce 3.900 TL seviyelerinde işlem gören gram altın, şu anda 4.155 TL bandında.

Uzmanlara göre bu yükselişin ardında iki temel neden yatıyor:

Yüksek enflasyon ortamı

Küresel risklere karşı güvenli liman arayışı

Selçuk Geçer, bu yükselişin henüz başlangıç olduğunu söylüyor. Ona göre gram altın, 5.000 TL seviyesine ulaşacak ve bu bir sürpriz olmayacak.

🗨️ “Bugünkü dolar kuru ve altın/ons fiyatlarını düşündüğümüzde gram altın artık 5.000 liraya doğru koşuyor.” – Selçuk Geçer

💱 Dolar Kuru İçin Sert Uyarı: 100 TL Olabilir!

Dolar/TL kuru da tırmanışta. Şu an itibarıyla 38,13 TL seviyesinden işlem görüyor. Dövizdeki bu artış, ithalat yapan firmalardan döviz borcu olan bireylere kadar birçok kesimi doğrudan etkiliyor.

Selçuk Geçer, doların kısa sürede 60, ardından 70 TL seviyelerini test edebileceğini ifade ediyor. Dahası, “kontrol kaybedilirse 100 TL’nin üzerine çıkabilir” uyarısında bulunuyor.

🗣️ Selçuk Geçer Ne Diyor? İşte En Net Tahminler

Ünlü ekonomist, son YouTube yayınında oldukça çarpıcı açıklamalarda bulundu. İşte satır başları:

🟡 “Altın yatırımcısı beklememeli. Bu seviyeler ileride ucuz kalabilir.”

💵 “Dolar 60-70 bandına ulaşabilir. Siyasi ve ekonomik belirsizlikler, kuru zıplatabilir.”

📈 “Eğer kontrol sağlanamazsa, 100 TL'nin üzeri artık fantezi değil, gerçek olabilir.”

Not: Burada yer alan değerlendirmeler yatırım kapsamında değildir. Haberimizde kesinlikle yatırım tavsiyesi verilmemiştir.

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