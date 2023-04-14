Altın şaha kalktı derken beklenmeyen düşüş! 14 Nisan altın fiyatları ne kadar oldu?

Altın fiyatları yatırımcılar ve tüm vatandaşlar tarafından adeta mercek altına alındı. Her gün sıkı şekilde takip edilen altın fiyatları son zamanların en yüksek seviyelerine ulaştı. Bu durum vatandaşları ve altın yatırımcılarını endişelendirdi. Altın fiyatlarının bir anda bu kadar hızlı şekilde zirve yapması yatırımcıların tedirginliğine yol açarken “Altın fiyatları beklenmeyen şekilde düşer mi?” en çok merak edilen soru oldu. Uzmanlar ise altın fiyatlarına dair gelişmeleri ve bekledikleri senaryoları paylaştı. Peki, altın fiyatları düşecek mi? Altın fiyatları daha ne kadar artacak? İşte 14 Nisan 2023 altın fiyatları ve tüm detaylar haberimizde...



ALTIN FİYATLARI ANİ DÜŞÜŞ YAŞAR MI?



Altın ve Para Piyasaları Uzmanı olan İslam Memiş altın fiyatlarının bir anda bu kadar çok yükselmesine ilişkin Haber Global’deki açıklamasında “Yüzde 5,2 oranında beklenen ABD enflasyonu yüzde 5 duyuruldu. Bu sayede altında iyimserlik korundu. FED’in faiz arttırmama ihtimalini yükseltti. Bu da ONS altında artışı destekleyen bir faktör.” ifadelerini kullandı.



Öte yandan altın yatırımcılarının endişelerini dindirecek konuşmasında, “Yükselme seyredilirken 2.050 direnç seviyesi olacak. Ancak yaz aylarında bu direnç kırılıp 2300 dolara kadar yükselecek diye tahmin ediyorum” ifadelerini kullandı. Avrupa’da birçok ülkede altın hala güvenli liman olarak tercih ediliyor diyerek, “Merkez bankalarının kendisini çekmesiyle, faiz arttırımı uygulamaması ve jeopolitik tehlikelerde yükselme olmaması halinde altın Avrupa’da güvenli liman olmayı sürdürüyor.” dedi. Peki, 14 Nisan 2023 güncel altın fiyatları ne kadar? Gram altın ne kadar oldu?



14 NİSAN 2023 ALTIN FİYATLARI



Altın fiyatları ne kadar? 14 Nisan gram altın fiyatı ne kadar? Bugün en çok araştırılanlardan birisi oldu. Güncel altın fiyatları ise şu şekilde:



Gram altın fiyatı 14 Nisan tarihinde alış için 1.295,42 TL’yi ekranlarda gösterirken, satış içinse 1.345 TL gösteriliyor.



Çeyrek altın fiyatı ise alış için 2.099,63 TL’deyken, satış için 2.195 TL’yi işaret ediyor.



14 Nisan yarım altın fiyatı ise alışta 4.187,55 TL’deyken, satış için 4.390 TL’de.

Ata altın fiyatı ise alış 8.665,17 TL, satış durumu 8.920 TL oldu.



22 ayar bilezik fiyatı almak isteyenler için alışta 1.187,32 TL, satışta ise 1.290 TL’yi işaret ediyor.