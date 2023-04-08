Altın kahini tahmin değiştirdi! 1450 – 1500 TL seviyesini unutun, altın o tarihte ok gibi fırlayacak

Altın ve para piyasaları uzmanı İslam Memiş altın fiyatları ile ilgili flaş açıklama yaptı. Elinde altını olan yastık altında Kıyıda köşede altın bulunduran herkesi yakından ilgilendiriyor. O tarihte altın fiyatları rekora koşacak. Üstelik İslam Memiş geçmişte yaptığı tahminleri de değiştirdi. Gram altın rekor üstüne rekor kırarken İslam Memiş'ten bomba gibi tahminler geldi. Peki, gram altın fiyatları yükselecek mi, düşecek mi? altın alınır mı yoksa satılır mı? Altın ve para piyasaları uzmanı İslam Memiş'in bomba altın tahminleri ve 8 Nisan 2023 cumartesi güncel altın fiyatları haberimizde…

Altın fiyatları son dakika gelişmeleri vatandaşlar tarafından yakından takip ediliyor. Gram altın rekor tazelerken ünlü altın ve para piyasaları uzmanı İslam Memiş'ten beklenen altın fiyatları tahmini geldi. Elinde altını olanlar, yastık altında altını bulunanlar, Kıyıda köşede altın biriktirenler bu habere mutlaka kulak versin. İslam Memiş Altın fiyatlarının füze gibi uçacağı o tarihi duyurdu. Peki, altın fiyatları düşecek mi yoksa yükselecek mi? Altın alınır mı yoksa satılır mı? İslam Memiş'in bu tavsiyelerine kulak vermeyen kafasını duvarlara vurur. İşte 8 Nisan 2023 güncel altın fiyatları ve altın tahminleri…

VATANDAŞLAR ENFLASYONA ALIŞSA İYİ OLUR

Altın ve para piyasaları uzmanı İslam Memiş geçtiğimiz günlerde konuk olduğu bir YouTube kanalında enflasyona ve altın fiyatlarına ilişkin çok önemli değerlendirmelerde bulundu. Türkiye'nin yeni normalinin belirsizlik olduğunu belirten İslam Memiş, artık insanların buna alışması gerektiğini söyledi. 2023 yılının her ayında farklı fiyatlama olacağını da sözlerine ekleyen ünlü Ekonomist, Acemi yatırımcıları konusunda uyardı.

ALTINI OLANLAR O TARİHTE KÖŞEYİ DÖNER

Altın fiyatları düşecek mi yoksa yükselecek mi sorularına da yanıt veren Ekonomist İslam Memiş ltının zirveleri test etmesinin kaçınılmaz olduğunu söyledi. 2023 yılında artık hiçbir şekilde kaçışı olmadığını da sözlerine ekleyen Ekonomist, yükselişin yeni başladığını ve bundan sonra da hızla devam edeceğini dile getirdi. 2023'ün ilk 3 ayında gram altın fiyatlarının 170 lira değer kazandığını belirten İslam Memiş çeyreğinde değer artışının daha da yükseleceğini dile getirdi.

ALTIN YATIRIMI YAPANLAR KAZANIR

Altının gram altın fiyatlarında uzun vadede 1450-1500 TL arasında tahminleri bulunan ünlü Ekonomist İslam Memiş, tahminlerinde bir değişiklik olmadığını Ancak daha yüksek zirveleri de görebileceğimizi söyledi. Gram altın fiyatlarının kazandırmaya devam edeceğini ancak Gümüş yatırımı yapanların da kazanmasının yüksek ihtimal olduğunu söyleyen ünlü ekonomist, Altın fiyatlarının her zaman değer kazandığını ve bundan sonra da kazanmaya devam edeceğini ifade etti. Yılın son çeyreğinde Altın fiyatlarında %50'den fazla getiri olacağını da söyleyen İslam Memiş, 2023 yılının altının yılı olduğunu belirterek yatırım yapanların kazanacağını ifade etti.

GRAM ALTIN O TARİHTE 1500 TL OLACAK

Gram altın fiyatları ile ilgili yaz aylarını işaret eden Ekonomist İslam Memiş 1500'lü rakamların görüleceğini ancak teknik Bir düzeltme olacağını ve altının düşeceğini söyledi. Altın fiyatlarında böyle oynamaların kimin hesabına geldiğini bilmediğini de belirten İslam Memiş şu ifadeleri kullandı:

“Nisanda teknik düzeltme bekliyorum ancak genelde altın yeni rekorları test edince, bugüne kadar almayı ihmal edenler yeniden sahneye geliyor. Göreceğiz rekorları, iyi bir fırsat da verecek ama önemli olan o gün bu yatırımcıların nakitte bekleyip beklemeyeceği. 1960 dolar seviyesini ons altında önemsiyorum. Nisan içinde 1960 ve alt rakamları bekliyorum. Yukarıda 2050 ve 2070 var. Aşağıdaki alanımız daha fazla. Ben destek seviyesini satın alırım ve beklemeyi tercih ederim. Gram altın TL'de de 1230'lu rakamları bekliyorum."