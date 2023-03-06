Altın kahini Dolar, Bitcoin, Euro ve altın yorumlarını peş peşe sıraladı! O tarihte 1550 TL oluyor

Altın ve Para Piyasalar uzmanı İslam Memiş, finansal analistleri ile yatırımcılar tarafından takip edilen bir isim. Son olarak gram altın ile ilgili açıklamaları yatırımcıların kafa karışıklığını bir miktar giderdi. İslam Memiş altın kahini olarak tanınan ve yatırımcıların takip ettiği bir isim olarak hangi açıklamaları yaptı? İşte altın piyasasında son durumlarla ilgili detaylar...

Finansal Analist Memiş, Borsa İstanbul’un başarılı bir süreç geçirdiğinden bahsederken, 5 bin 58 puan ile endeksin tamamlandığını belirtti. Fakat Memiş, aynı zamanda kısa vadede baskılanma sürecinin de devam edeceğine dair tahminde bulundu. Bu sebeple yatırımcıların da kısa vadede dikkatli olması gerektiğini vurguladı.

TL’nin dolar karşısında durumuyla ilgili de yorumlarda bulunan İslam Memiş, ekranlardaki 18,84 ila 18,89 seviyelerinde görülen doların serbest piyasalarda ise 19,10 – 19,30 arasında seyrettiğini belirtti.

24 – 25 TL SEVİYELERİNDE OLACAK

Altın ve Para Piyasaları Uzmanı olan İslam Memiş, doların 24 – 25 TL seviyelerine 2023 yılında ulaşacağıyla ilgili tahmininde değişiklik olmadığını söylerken, kısa vadede kontrollü devam edeceğini de söyledi.

EURODA SON DURUM

İslam Memiş, Euro paritesinin düşük olduğunu belirterek “EUR/USD karşılıklı değerinde 1,15 seviyesi kaçınılmaz gözüküyor” ifadesini kullandı.

GRAM ALTIN FİYATLARI

İslam Memiş’in gram altın fiyatlarıyla ilgili yorumu ise yıllık bazda 1.450 TL seviyesini geçtikten sonra hedefin 1.550 TL olduğunu vurguladı. ONS ve dolarda beklenen sert bir atağınsa 2023 yılının ikinci kısmında görüleceğini belirtti.

BİTCOİN HAKKINDA MEMİŞ’İN YORUMU

Finansal Analist İslam Memiş, son olarak Bitcoin’deki duruma değindi ve fiyatlarının 23 ila 25 bin dolarda sıkıştığını vurguladı. 25 bin dolar üzerinde ancak 28 bin dolar seviyelerinin, 23 bin dolar altında ise ancak 21 bin 500 dolar seviyelerinin görülebileceğini belirtti.

Yatırımcılara son olarak İslam Memiş tavsiye olarak, bunlardaki son durumları takip etmenin önemli olduğunu belirtti. Yatırımcıların doğru karar vermek için birçok uzmandan gelen yorumları değerlendirenin önemli olduğunu vurguladı.

GRAM ALTINA DAİR İSLAM MEMİŞ TAVSİYELERİ

Son zamanlardaki dalgalanmalardan ve küresel durumlardan ekonomik koşulların çok etkilenmesinin yatırımcılarda da kafa karışıklığı oluşturduğu görülüyor. Bu süreçte doğru karar vermek adına çeşitli uzmanları dinlemek gerekiyor. FED’in Mart ayında faiz artışlarını durdurabileceğini, fakat enflasyonun beklentileri karşılamaması durumunda Haziran’a kadar faiz arttırımının sürebileceğini belirtti. Yıllık getiriye göre son 2 haftadır gram altının çok ucuz olduğunu belirterek şu an için cazip bir yatırım aracı olduğunu ifade etti.

Vatandaşların doğru karar vermek için tavsiyeleri doğru şekilde değerlendirerek kendi yatırım araçlarına yönelmeleri ve doğru kararları kendilerinin alması gerektiğini vurguladı.