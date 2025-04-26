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Altın kaç para düşecek? İslam Memiş’ten kritik uyarı

Küresel ekonomideki belirsizlikler sürerken, altın fiyatlarında son günlerde yaşanan düşüş yatırımcıların dikkatini çekiyor.

Altın kaç para düşecek? İslam Memiş’ten kritik uyarı

Finans analisti İslam Memiş, altın piyasasındaki mevcut gelişmeleri ve önümüzdeki döneme ilişkin beklentilerini değerlendirdi.


Kısa Vadede Düşüş Eğilimi Devam Ediyor 📉

ABD Başkanı Donald Trump'ın Çin’e yönelik vergi açıklamalarında daha yumuşak bir tutum sergilemesi, altın fiyatlarındaki düşüşü tetikleyen en önemli faktörlerden biri oldu. İslam Memiş, hafta başında gram altının 4.350 lira, ons altının ise 3.500 dolar seviyesine kadar yükseldiğini, ancak kısa süre içinde önemli bir gerileme yaşandığını ifade etti.

Şu anda serbest piyasada:

Gram altın: 4.137 TL
Ons altın: 3.290 USD

Memiş, bu sert gerilemenin arkasında piyasalardaki iyimserliğin etkili olduğunu vurguladı. Önümüzdeki haftalarda düşüş eğiliminin devam etmesini bekleyen Memiş, ons altının 3.000 doların, gram altının ise 4.000 liranın altına gerileyebileceğini öngörüyor.


Orta ve Uzun Vadede Yükseliş Beklentisi 📈

Kısa vadeli düşüş öngörüsüne rağmen İslam Memiş, altın fiyatlarının yılın ikinci yarısında toparlanarak yeniden yükseliş trendine gireceğini belirtti. 2025 yılı sonuna kadar:

Gram altında 4.500 TL seviyeleri

Ons altında ise 3.500 - 3.700 dolar aralığı hedeflerinin geçerliliğini koruduğunu ifade eden Memiş, küresel piyasalardaki belirsizliklerin altın üzerinde etkili olmaya devam edeceğini söyledi.

Önümüzdeki yılın ilk çeyreği için ise daha iddialı bir öngörüde bulunan Memiş, gram altının 6.000 TL'ye, ons altının ise 4.200 dolara ulaşabileceğini tahmin ediyor.


Uzun Vadeli Planlama Önerisi 📊

Yatırımcılara uzun vadeli düşünmeleri gerektiği konusunda uyarıda bulunan İslam Memiş, piyasalardaki kısa süreli dalgalanmaların yatırım stratejilerinde paniğe neden olmaması gerektiğinin altını çizdi.

Önemli not: Bu haber bir yatırım tavsiyesi içermemekte, finansal değerlendirmeleri yansıtmaktadır.

Kaynak: Gazeteoku.com

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Altın kaç para düşecek? İslam Memiş’ten kritik uyarı Altın kaç para düşecek? İslam Memiş’ten kritik uyarı