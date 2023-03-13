Altın ipini kopardı! Zirveyi gördü ama daha yeni başlıyor, o tarihe kadar altınınızı tutun

Gram altın fiyatları son dakika gelişmeleri vatandaşlar ve yatırımcılar tarafından yakından takip ediliyor. Altının gram fiyatı Yeni haftaya yükselişle başlarken bundan sonraki gidişat merak konusu oldu. Uzman isimlerden altın fiyatları ile ilgili yepyeni tahminlerde geldi. Peki gram Altın fiyatlarında yükseliş Sürecek mi? Altın fiyatları ne kadar olacak? Gram altın fiyatları güncel son dakika gelişmeleri haberimizde…

Gram altın fiyatları Şubat ayını düşüş eğilimi içinde geçirmişti. Kahramanmaraş'ta yaşanan deprem felaketi Sonrasında da düşüşünü sürdüren gram altın Mart ayında toparlandı ve bu hafta itibariyle de yeniden yükseliş trendine girdi. Ons altın fiyatına paralel olarak cuma gününden itibaren değer kazanmaya başlayan gram altın fiyatları günü %2.19 artışla tamamlamış ve 1140 liraya kadar yükselmişti. Altının gram fiyatı bu haftaya da yükselişle başladı.

GRAM ALTIN FİYATLARI YÜKSELMEYE DEVAM EDİYOR

Gram altın fiyatı bugün 1150 lira seviyelerinde işlem görüyor. 3 Şubat tarihinden bu yana en yüksek seviyesini test etmeye başlayan gram altın, önceki kapanışa göre %0,5 değer kazanarak ilerliyor. Çeyrek altın fiyatları ise bugün 1880 liraya kadar yükselirken Cumhuriyet altını ise 7620 liradan işlem görmeye devam ediyor.

Haftanın ilk işlem gününde altının ons fiyatı ise önceki kapanış seviyesine göre %0.4'ün üzerinde değer kazandı. Ons altın şu sıralar 1875 Dolar’dan uluslararası piyasalarda alıcı buluyor.

UZMANLARDAN PEŞ PEŞE GÜNCELLEME GELDİ

Altın fiyatlarında ibre yukarı doğru dönerken altın ve para piyasaları uzmanları da peş peşe yeni tahminlerini açıkladı. Uzmanlara göre gram altın fiyatları mart ayı sonuna kadar yavaş yavaş yükselmeye devam edecek. Nisan ve Mayıs aylarında ise sarı metalde büyük bir patlama bekleniyor. Özellikle seçim sonrasında gram altın fiyatının 1500 TL seviyelerine kadar çıkacağı tahmin ediliyor. Bu sebeple de altın ve para piyasaları uzmanları Altına yatırım yapmak isteyen vatandaşlar için şimdi Tam zamanı olduğunu söylüyor. Yani gram altın son kez alım ve yatırım fırsatı veriyor.