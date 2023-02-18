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Altın için rekor tahmin! İslam Memiş açıkladı! Altını olanlar takip etsin! 18 Şubat altın fiyatları

Altını olanlar dikkat! Rekor tahminler Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş’ten geldi! İşte 18 Şubat altın fiyatları, güncel altın fiyatları detayları...

Altın için rekor tahmin! İslam Memiş açıkladı! Altını olanlar takip etsin! 18 Şubat altın fiyatları

Altın fiyatlarında her gün yaşanan gelişmeler yatırımcılar tarafından takip altında. Hafta başına düşüşle giriş yapan gram altın 1.117 TL’ye kadar düştü. Vatandaşlar altın fiyatları düşecek mi? Altın fiyatlarındaki düşüşün sebebi nedir? Tüm bunları merak ediyor. Altın ve Para Piyasası Uzmanı İslam Memiş ise günlük açıklamasını yaptı ve altın alacaklara bilgilendirmelerde bulundu. İşte 18 Şubat altın fiyatları, güncel altın fiyatları detayları... 


“Düşüşler yanıltmasın”  


Altın tahminlerini birçok yatırımcının takip ettiği Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş, gram altındaki düşüşe dair önemli açıklamalarda bulundu ve birkaç haftalık düşüş tedirginlik yaratırken “Düşüşler geçici” dedi. Altın alacaklara bilgilendirmelerde bulundu. 


Altın yatırımcıları karda olacak 


Altın fiyatlarına dair tahminleriyle ünlü İslam Memiş şunları söyledi: 


“Gram altın 1115 TL, ancak serbest piyasalarda 1132 ila 1137 TL aralığında bulunabiliyor. En son söylediğimiz gram altın seviyesinin 1198 TL’Ye yükselince 15 Şubat’a kadar 1140 TL seviyesine gerileyeceğiydi. Bunun daha aşağısına çekildi. 1140 TL’ye de gram altın fiyatı mevcut. Ancak TL’den daltın fiyatlarının düşmesini bekleyen kişiler bunun kalıcı olmayacağını bilmeli. ONS ve dolardan destek gören gram altın fiyatları tekrar orta ve uzun vade için alım fırsatlarını sürdürüyor.”  


Bunlara ek olarak ONS altının 2300 dolar seviyelerine çıkması ve herhangi bir dolar değişikliği olmaması halinde 1400 TL civarlarında gram altın fiyatıyla karşılaşılacağı yönünde düşünceler mevcut.  


18 Şubat gram altın fiyatı 


Gram altın fiyatı 18 Şubat 2023 satışa 1.116,35 TL’den işlem görüyor. 


18 Şubat çeyrek altın fiyatı 


Çeyrek altın fiyatı 18 Şubat 2023 tarihinde satışı 1.876,46’dan işlem görürken, alışı 1.856,96 TL. 

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