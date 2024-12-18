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Altın fiyatlarının yeni yılda kaç para olacağını açıkladı!

Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş, piyasalara yönelik dikkat çeken analizleriyle yatırımcıların odak noktası olmaya devam ediyor.

Altın fiyatlarının yeni yılda kaç para olacağını açıkladı!

İslam Memiş, 2024 yılı ve sonrası için altın fiyatlarına dair kritik öngörülerini paylaştı.

Altında Yıl Sonu Fiyatları

İslam Memiş, gram altının 3.080 TL seviyelerine kadar yükseldikten sonra haftayı 3.025 TL civarında tamamladığını belirtti. Altın fiyatlarının düşüş trendine girdiğine dikkat çeken Memiş, "Bu geri çekilme, altın almak isteyenler için bir fırsat yaratabilir," dedi.

Altın fiyatlarının yeni yılda kaç para olacağı açıkladı1

2024 ve 2025 Yılı Ne Olur?

Memiş, gram altın fiyatlarında 2.980 TL seviyelerinin görülebileceğini ifade ederken, ons altın fiyatında ise 2.580 dolar seviyelerinin öne çıkabileceğini belirtti. Yatırımcılara seslenen uzman, piyasadaki dalgalanmanın, altın borcu olanlar ve fiziki altın alımı yapacaklar için avantajlar sunabileceğini söyledi.

2025 yılına ilişkin öngörülerinde ise pozitif bir tablo çizen Memiş, şu ifadeleri kullandı: "Gram altın fiyatlarında 4.000 – 4.500 TL aralığı, ons altın tarafında ise 3.000 – 3.500 dolar bandı sürpriz olmayacaktır."

Altın Fiyatlarında Daralma 

İslam Memiş, fiziki altın fiyatları ile resmi kur arasındaki farkın giderek kapanmasının da piyasalar açısından olumlu bir gelişme olduğunu belirtti. Memiş, yatırımcılara piyasa hareketlerini yakından takip etmelerini önerdi.

Kaynak: İslam Memiş Youtube Sayfası 

Derleme: Gazeteoku.com

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