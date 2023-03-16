Altın fiyatlarının tavan yapacağını duyan kuyumcuya ışınlanıyor! 16 Mart güncel altın fiyatları ne kadar? Altın piyasasında son durum

Altın fiyatlarında yaşanan hareketlilikten sonra ONS altının yükselmesiyle gram altın rekora koşmaya başladı. Altın fiyatlarında büyük artışların asıl yaşanacağı tarihlere ise uzmanlar dikkat çekti. 3 katına çıkacak altın fiyatları için tarih geldi. İşte altın piyasasındaki gelişmeler ve 16 Mart güncel altın fiyatlarının detayları...



Avrupa’da ve ABD’de yaşanan banka sektöründeki krizin ardından altın piyasaları sarsıldı. Krizle beraber ONS altın fiyatları çok kısa bir zaman diliminde yüzde 5 değer kazandı. 1900 dolar civarına çıkan ONS altın fiyatları gram altını da etkiledi ve Gram altın ise 1.181 TL civarını gördü. 16 Mart itibariyle 1.168 TL ‘den ekranlarda görülen gram altındaki durum nasıl olacak? Gram altın fiyatı 1.168 TL, çeyrek altın fiyatı 1.912 TL, Cumhuriyet altını fiyatı 8.005 TL iken 22 ayar bilezik fiyatı 1.143 TL olarak kuyumcularda satışta. Peki altın fiyatları en çok hangi tarihte artacak? Altın fiyatlarına uzman yorumları nedir?



Uzmanlar altının tavan yapacağı tarihi belirtti



Silicon Valley ve Signature Bank’ın iflas bayrağını çekmesiyle birlikte altın piyasalarında büyük artış gözlemlendi. ABD kontrol altına almak için uğraşırken yatırımcılar kendilerine güvenli liman arayışına girdi ve altına yatırıma odaklandı. FED’in açıkladı faiz arttırımlarının da tekrar altında etkisinin görülmesi bekleniyor.



FED faiz toplantısı 22 Mart tarihinde yapılacak. Diğer yandan ise gelen tahminlerde ABD Merkez Bankası’nın geçen haftaki 50 baz puanlık faiz artışı beklentisi SIVB’in (SVB Financial Group) iflasıyla birlikte ortadan kalktı.

Gündemde ise 25 baz puan görülürken faiz artışı yapılmaması şu an beklentiler arasında. 25 baz puan ile ABD enflasyon verilerinin artışına dair karar alınırken Ocak ayındaki büyük enflasyon ve Şubat’taki küçük enflasyon ile 22 Mart FED toplantısı faizi nasıl olacak merak ediliyor. Olasılıklar ise 25 baz puan sonucu ihtimalinin yüzde 84 olduğu yönünde.



3000 dolara kadar fiyatlar çıkacak



Altın fiyatlarına dair rekor rakamların açıklandığı düşünülürken daha büyük bir artışın yaklaştığı ifade ediliyor. Mike McGlone, Bloomberg Intelligence kıdemli makro stratejisti olarak FED’in sıkılaşma politikalarını geride bıraktığını ve gevşemeye başladığını ifade etti. Bunun ise altında 3000 dolar seviyelerini göstereceğini belirtti. 2.060 dolar gibi bir çıkış yakalayarak, 3000 doları da bulması çok muhtemel gözüküyor yorumları geldi.



Altın fiyatları 3 katına çıkacak!



Diğer yandan Crescat Capital Portföy Yöneticisi ve Ortağı Tavi Costa ise altın fiyatlarındaki durumlara dair bazı açıklamalar yaptı. Uzman altın fiyatlarının 3 katına çıkacağını ve geçmiş zamanlara göre sıkı bir performans gösterdiğini belirtti.