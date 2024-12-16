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Altın fiyatlarının o tarihte rekor kıracağı belirtiliyor; Elinde olan baksın

Altın fiyatlarındaki hızlı yükseliş, yatırımcıların dikkatini çekmeye devam ediyor. Özellikle yüksek politika faizleri ve merkez bankalarının faiz indirimi sinyalleri, altın fiyatlarının gelecekteki seyrine dair önemli ipuçları veriyor. Uzmanlar, bu gelişmelerin altın fiyatlarını yukarı yönlü hareket ettireceğini öngörüyor.

Altın fiyatlarının o tarihte rekor kıracağı belirtiliyor; Elinde olan baksın

Altın fiyatlarındaki artışın temel nedenlerinden biri, küresel merkez bankalarının faiz politikalarına ilişkin beklentiler. Yüksek politika faizlerinin düşeceğine dair açıklamalar, altına olan talebi artırarak fiyatların yükselmesine yol açtı. Birçok ülkenin merkez bankası, önümüzdeki aylarda faiz indirimine gidebileceğini belirtiyor. Bu durum, yatırımcıların güvenli liman olarak altına yönelmesini destekliyor.

Uzman Tahminleri: Gram Altın 2024 Yıl Sonunda Nerede Olacak?

Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş’in değerlendirmelerine göre, gram altının fiyatı yıl sonunda önemli bir artış gösterebilir. Uzmanların öngörüleri şu şekilde:

İlk Senaryo: Gram altının 2024 yılı sonunda 3.500 TL seviyesine ulaşması bekleniyor.

Alternatif Tahmin: Daha iyimser bir senaryoda ise gram altının 3.750 TL seviyesine kadar çıkabileceği belirtiliyor.

Bu tahminler, yatırımcıların altın piyasasında uzun vadeli bir yükseliş trendine hazırlıklı olması gerektiğini gösteriyor.

Kaynak: Altın ve Para Piyasaları Uzmanı Yıldırımtürk

Derleme: gazeteoku.com

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