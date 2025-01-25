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Altın fiyatlarında zirve rakam yolda; Kuyumcular bu tarihi bekleyin dedi

Altın piyasaları, ABD dolarının zayıflaması ve küresel ekonomik belirsizliklerin etkisiyle yükselişini sürdürüyor. Yatırımcılar ve merkez bankaları, portföylerini çeşitlendirmek ve enflasyona karşı korunmak amacıyla altına yöneliyor.

Altın fiyatlarında zirve rakam yolda; Kuyumcular bu tarihi bekleyin dedi

24 Ocak 2025 itibarıyla, ons altın 2.771,68 dolar seviyesinden işlem görüyor. Gram altın ise 3.185,85 TL alış ve 3.186,38 TL satış fiyatıyla piyasada yer alıyor.

Uzman Görüşleri ve Gelecek Tahminleri

Finansal analistler, altın fiyatlarının 2025 yılında da yükselişini sürdüreceğini öngörüyor. Wall Street analistleri, altının ons fiyatının 2025 yılında yaklaşık %7 artışla 2.795 dolara ulaşabileceğini belirtiyor.

J.P. Morgan stratejistleri ise, altının ons fiyatının 2025'te ortalama 2.950 dolar olmasını ve yıl içinde 3.000 dolara yaklaşmasını bekliyor.

Türkiye'deki uzmanlar da benzer tahminlerde bulunuyor. Ekonomist İslam Memiş, 2025 yılı için gram altının 4.000 - 4.500 TL aralığında olabileceğini öngörüyor.

Kuyumcu Nasri Amcalar'ın Değerlendirmesi

Kuyumcu Nasri Amcalar, gram altının geçtiğimiz hafta 3.040 TL seviyesindeyken, bugün 3.170 TL'den işlem gördüğünü belirtti. Amcalar, ons altının 3.000 dolar seviyelerine ulaşabileceğini ve gram altının da bu yükselişe paralel olarak 3.800 TL bandına ulaşmasının kuvvetle muhtemel olduğunu ifade etti.

Altın fiyatlarındaki artışın başlıca sebepleri arasında ABD dolarının zayıflaması, küresel ekonomik belirsizlikler ve merkez bankalarının altın alımları yer alıyor. Ayrıca, ABD Başkanı Donald Trump'ın ticaret politikalarına ilişkin belirsizlikler de piyasalardaki tedirginliği artırıyor.

NOT: Haberimiz yatırım tavsiyesi değildir

Kaynak: Gazeteoku.com

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