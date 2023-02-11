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Altın fiyatlarında tavan! Şubat güncel altın fiyatları geldi! Kuyumculara akın edilecek!

Altına yatırım yapanlar mutlaka okusun! ONS, çeyrek ve gram altın fiyatlarındaki büyük artış devam edecek mi? Altın fiyatları tavan yapıyor! Şubat güncel altın fiyatları detayları...

Altın fiyatlarında tavan! Şubat güncel altın fiyatları geldi! Kuyumculara akın edilecek!

Altına yatırımda bulunmak isteyen vatandaşlar kesinlikle haberi okumalı. Gram, çeyrek ve ONS altın fiyatlarındaki güncel artışın devam edip etmeyeceği merak ediliyor. Altın fiyatı konusunda uzmanlar görüşlerini bildirdi. Altın rakamıyla alakalı son veriler uzmanlarca değerlendirildi. İşte ayrıntılar... 


Altın alarak yatırımda bulunmak isteyen vatandaşların piyasaları gözlemlemesi gerekiyor. Uzmanlar ise altın piyasalarına dair görüşlerini sundu. Altın piyasalarında Fed’in yüksek enflasyonu engellemek adına uyguladığı arttırımlara karşı dikkatli olunması gerektiği belirtiliyor. Bu sebeple de ikinci haftada altında düşüş görüldü. Yüzde 0,05 oranında gerileme altının spot piyasadaki ONS fiyatı geriledi ve 1.860,67 dolar seviyesinde işlem görüyor. Altın yatırımcılarının birçoğu ise ekonomik belirsizliğin alımları yönlendirmesi konusunda yorum yapıyor.  


Uzmanların altın piyasası görüşleri 


Kısa vadede USD-TRY paritesi düşüşleri sınırlanmaya çalışılmasına rağmen ONS altında düşüşe geçildiği ve gram altın fiyatının geri çekildiği görülüyor. FOMC üyesi Waller ile Michisan tüketici hissiyatı üzerine enflasyon beklentileri takip edilebilir.  


Kısa vadede gram altın fiyatlandırılmasına bakıldığı zaman 21 ve 55 periyotluk üstel hareketli olarak güncel hali 1135,00 – 1144,00 bölgesinde takip ediliyor. Beklentiler bu noktaya bakıldığı zaman negatif. Eğer aşağı yönlü gidişat devam ederse 1120,00 ile 1115,00 seviyelerine yönelik bir hareket alanı bekleniyor.  


Alternatife bakıldığında ise pozitif olarak beklentinin kuvvetlenmesi için 1135,00 – 1144,00 bölgesi üstünde bir kalıcı fiyat gerekiyor. Karşılaşılabilecek seviyeler ise 1148,00 ve 1155,00 olarak not edildi.  

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