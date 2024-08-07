Altın Fiyatlarında Dikkat Çeken Düşüş Sonrası Kriz Uyarısı!

Finans analisti İslam Memiş, 5 Ağustos 2024 tarihinde YouTube kanalında önemli bir açıklama yaptı. Memiş, Orta Doğu'daki gerilimlerin altın fiyatlarına olan etkilerini değerlendirirken, fiyatların yükseliş trendini sürdüreceğini öngördü. Bitcoin'in %20 değer kaybetmesinin ardından, birçok yatırımcının kredilerle altın almayı düşündüğünü belirtti ve bu hareketlerin risk içerdiğini vurguladı.

Altın fiyatlarının her ay rekor kırmasını bekleyen Memiş, gram altının Ağustos ayında 2.730 TL seviyelerine çıkmasını öngörüyor. Uzun vadeli yatırımcılara fiziki altın alımlarını tavsiye eden Memiş, dünya ekonomilerindeki değişimlerin altın fiyatlarını etkileyeceğini belirtti. Güncel altın fiyatları ise sürekli bir değişim gösteriyor.