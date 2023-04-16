Altın fiyatlarında büyük patlama yarın! Tahminleri tutan İslam Memiş’ten altını olanlara uyarı!

Bankaların ABD’de iflas bayrağını çekmesinin ardından ONS altın fiyatlarında büyük bir hareketlilik meydana geldi. Gram altında ONS’yi takip ederek rekor kırdı. Peki, gram altın fiyatı ne kadar arttı? Türkiye’de gram altın fiyatlarında artış ne kadar oldu? Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş altındaki gelişmelerle ilgili yorumlarını sıraladı. İşte altın fiyatlarına dair gelişmeler...

ONS altının yükselişine paralel şekilde gram altın fiyatları da rekora koşmaya devam ediyor. Doların kurundaki hareketlilik, ONS altının yükselişi derken gram altın fiyatı 1.260 TL’ye fırladı ve kendi rekorunu kırdı.



“ALTIN GÜVENLİ LİMAN”



Altındaki gelişmeler hakkında tahminleri tutan Finans Uzmanı İslam Memiş, “Yüzde 5.2 olacağı düşünülen ABD enflasyonu yüzde 5 oldu. Bu da olumlu bir gelişme olunca FED’in daha fazla faiz arttırmayacağı beklentisi hakim oldu. ONS altının desteklenmesini sağlayan bir etken de bu oldu. Şu günlerde ONS 2028 dolar civarında. Direnç 2050. Bunu kırdıktan sonra yazın 2300 dolara çıkacak. Merkez Bankaları geri çekilir ve faiz arttırımı durursa, jeopolitik olaylarda artış yaşanmazsa ve tekrar bankacılık iflasları gündem olmazsa altın hala güvenli bir liman olarak ilk seçenek olacak.” ifadelerine yer verdi.



“1300 TÜRKİYE’DE GÖRÜLDÜ”



İslam Memiş gram altınla alakalı olarak ise “Kuyumcular 1300 TL’ye gram altını satıyor. Resmi olarak artık gram altının rekoru 1.300 görüldü. Kısa vadede ONS altında kar tahmin ediyorum. 1960 dolar karşısındaki gram kaça denk geliyorsa oralarda bir alım fırsatı olacak. ONS altın takip edilmeli. Gram altında kısa zamanda 1400 konuşulacak.” ifadelerine yer verdi.



ALTINI OLANLAR DİKKAT!



Uzman isim İslam Memiş, altını olan vatandaşların acele etmemesine vurgu yaptı. Yaz ayına girilirken 1400 – 1500 TL gibi rakamlar gelecek. Memiş, bu rakamları gördükten sonra piyasa incelemesi yapılabileceğini ve beklemek gerektiğini ısrarla vurguladı. Şimdi satış zamanı olmadığını belirtti.