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Altın fiyatlarında belirsizlik merak konusu! Altında kritik seviyeler aşıldı mı? 14 Mart 2023 altın fiyatları nedir?

Altın fiyatlarında belirsizlik merak konusu. Altında kritik seviyeler aşıldı mı? 14 Mart 2023 altın fiyatları ne kadar? İşte güncel altın fiyatları...

Altın fiyatlarında belirsizlik merak konusu! Altında kritik seviyeler aşıldı mı? 14 Mart 2023 altın fiyatları nedir?

Altındaki son durumlar bugün belli olacak ABD enflasyonu öncesinde bankacılık sektöründe karışıklığa sebep oldu. 1900 dolar üzerine çıkmasıyla beraber değerli metallerde yaşanacak olan enflasyona dair veriler de merak konusu haline geldi. Peki, 14 Mart altın fiyatları ne kadar? Güncel altın fiyatları nedir? Altın fiyatlarında yükseliş devam edecek mi? İşte altın fiyatları ile alakalı merak edilen detaylar... 


14 Mart güncel altın fiyatları 


ONS altın fiyatı 1900 dolar seviyelerinin üzerine çıkıyor. Silikon Vadisi Bankası’nın New York merkezli Signature Bank’ının iflasının ardından piyasada panik hakim oldu. Açıklanacak ABD enflasyon oranı da merakla beklenirken yatırımcılar endişeli bir hal aldı. Ancak altın fiyatlarında büyük bir düşüş beklenmiyor. Şu an 1900 üzerine çıkan ONS altın için 1872 seviyelerinin takip edilebileceği, 1920 seviyesinde ise direnç görüleceği tahminleri hakim. 
14 Mart ONS altın fiyatı satış için 1.911,51 doları, alış için ise 1.911,18 doları gösteriyor. 


14 Mart gram altın fiyatı 


Bugün gram altın fiyatları alış olarak 1.165,53 TL iken, satış olarak 1.165,74 TL olarak kendini gösteriyor.  


14 Mart 22 ayar gram altın fiyatı ne kadar?  


Bugün 22 ayar gram altın fiyatında son durum ise alış için 1.072,65 TL iken, satış için 1.140,96 TL oldu.  


14 Mart çeyrek altın fiyatı 


Bugün çeyrek altının fiyatı alış olarak 1.924 TL’yi gösterirken, satış olarak ise 1.942 TL’yi gösteriyor. 


14 Mart yarım altın fiyatı 


Yarım altın fiyatı 14 Mart tarihinde alışta 3.850 TL iken, satış için rakam 3.885 TL oldu. 


Cumhuriyet altını ne kadar? 


Cumhuriyet altınında ise durum alış için 7.676 TL’yi gösterirken, satış için 7.742 TL’yi gösterdi. 


14 Mart 22 ayar bilezik fiyatı 


14 Mart 2023 tarihinde 22 ayar bilezik fiyatı alış için 1.074,13 TL’yi gösterirken, satışta 1.086,14 TL’yi gösteriyor. 
 

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