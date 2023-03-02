Altın fiyatlarında beklenmeyen gelişme! 2 Mart altın fiyatları şok etti! Gram altın ne kadar? Güncel altın fiyatları

Altın fiyatlarındaki son durum vatandaşlar tarafından merak ediliyor. 2 Mart altın fiyatlarının ne kadar olduğu takip ediliyor. 2 Mart Perşembe çeyrek altın ne kadar? Gram altın güncel fiyatı nedir? İşte altın piyasasındaki son gelişmeler ve güncel altın fiyatlarının detayları...



Şubat ayında takipçilerini hayal kırıklığına uğratan altın, Mart ayında birçok yatırımcı için umut getirdi. Fiyat yükselişiyle beraber tekrar toparlamaya başlayan altın fiyatları yükselişiyle ilgili bunun devam edip etmeyeceği merak konusu.



Altın piyasasında Mart ayı güzel bir başlangıç yaptı ve Şubat’ta uğrattığı hayal kırıklığını unutturmaya başladı. Fiyat yükselişiyle Mart ayına toparlanarak başlangıç yapan altının yükselişte ivme kazanıp kazanmayacağı merak ediliyor.



Güvercin politikasına geçti



FED’in dünya genelinde para politikalarını belirlemesiyle birlikte altın fiyatlarına da şahin politikasıyla baskı yapıyor. Güvercin politikaya FED’in geçişi altının da artış göstermesine sebep oldu. Faiz arttırımını sürdüreceği düşünülüyor ve bu da altını negatif yönde etkiliyor. Dolar endeksindeki hafifleme ise Mart ayında altının tekrar yükselmesine olanak sağladığı.



Gün içinde ONS altın fiyatlarının 1837 dolar seviyesinde olduğu görüldü ve bu yükseliş ile birlikte seviyenin üstüne çıkmakta zorlandığı fark edildi. Yükseliş olsa da kalıcılık sağlamakta zorlanıyor. Altın fiyatlarının diğer yandan ABD’de açıklanacak olan işsizlik maaşı başvurusu verileriyle de tekrar etkileneceği düşünülüyor.



2 Mart Gram altın fiyatı



Gram altın fiyatı 1.116 olarak ekranlarda gözükürken, kuyumcularda 1.138 TL civarında görülüyor.



2 Mart çeyrek altın fiyatı



Alış fiyatı 1.839 TL olan çeyrek altın fiyatı, satışta 1.858 TL. Çeyrek altının fiyatı ise şu an 1.862 TL’den işlem görmeyi sürdürüyor.



2 Mart yarım altın fiyatı



2 Mart yarım altın fiyatı ise satışta 3 bin 717 TL’den işlem görürken, alışta 3 bin 678 TL’den işlem görüyor.



2 Mart tam altın fiyatı



2 Mart tam altın fiyatı ise satışta 7 bin 405 TL’den işlem görürken, alışta 7 bin 333 TL’den işlem görüyor.