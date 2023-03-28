GAZETE MANŞETLERİ HABER YAZARLAR 530 978 82 57
Anasayfa / Ekonomi /

Altın fiyatlarında beklenmedik durum! 28 Mart 2023 güncel altın fiyatları ne kadar?

Altın fiyatlarında beklenmedik durum yaşanıyor! 28 Mart 2023 altın fiyatları ne kadar? İşte güncel altın fiyatları ve detaylar...

Altın fiyatlarında beklenmedik durum! 28 Mart 2023 güncel altın fiyatları ne kadar?

Son günlerde altında beklenmedik fiyat dalgalanmaları yaşandı. Yatırımcıların günlük ve hatta anlık olarak takip ettiği altın fiyatları araştırmaları sürüyor. En doğru altın alım - satım zamanını ayarlamak adına uzmanlarda altın fiyatlarını sıkı takip etmek ve dikkatli olmak gerektiği konusunda uyardı. Ekonomistlere göre özellikle yaşanan son bankacılık krizi ve ABD Merkez Bankası faiz arttırımlarıyla oluşan döviz kurunda ve ona paralel olarak altındaki dalgalanmaların güvenilir olmadığını belirtti. 


İlerleyen günlerce birçok uzman altın alımı için bir fırsat oluşacağını belirtirken, yaz aylarında ise altının 1.500 TL’yi göreceğini belirtiyor. Peki, güncel altın fiyatları ne kadar? 28 Mart 2023 altın fiyatlarında son durum ne? Altın fiyatlarındaki artışlar ne zamana kadar sürecek? 28 Mart gram altın fiyatı ne kadar? İşte güncel altın fiyatları detayları...  


28 Mart 2023 güncel altın fiyatları ne kadar? 


Gram altın fiyatı  


Gram altın fiyatı 28 Mart 2023’de alış için 1216,56 TL’yi gösterirken, satış içinse 1243,03 TL’yi gösteriyor. 


Çeyrek altın fiyatı 


28 Mart çeyrek altın fiyatı 1983,39 TL’yi alış için ekranlarda gösterirken, satış içinse 2.060 TL’yi gösteriyor.  


Yarım altın fiyatı 


28 Mart yarım altın fiyatı alış olarak 2.977,37 TL iken satış içinse 4.120 TL.  


Ata altın fiyatı 


Ata altının fiyatı 28 Mart 2023’de alış için 8.147 TL iken satış için 8.370 TL.

  
Reşat altın fiyatı 


28 Mart 2023 reşat altın fiyatı alışta 8.20,34 TL iken satışta ise 8.370 TL.  


22 ayar bilezik fiyatı ne kadar? 


22 ayar bilezik fiyatı 28 Mart 2023’de alış için 1.115,04 TL iken, satış olarak 1.210 TL. 

ÇOK OKUNAN HABERLER
Kimse bunu beklemiyordu! O yardım parası 8500 TL seviyesine çekildi, başvuru yapanlar yaşadı Kimse bunu beklemiyordu! O yardım parası 8500 TL seviyesine çekildi, başvuru yapanlar yaşadı
SSK, Bağ-Kur, memur emeklisi ve EYT'liyi zıplatacak zam! Emekli promosyonunda zirvenin sahibi belli oldu SSK, Bağ-Kur, memur emeklisi ve EYT'liyi zıplatacak zam! Emekli promosyonunda zirvenin sahibi belli oldu
Garanti BBVA'dan emekliye jest! Maaş promosyonuna ek 1000 TL daha nakit destek ödemesi Garanti BBVA'dan emekliye jest! Maaş promosyonuna ek 1000 TL daha nakit destek ödemesi
Elinde TL olanlar dikkat! Bu fırsat bir kez gelir diyen uzman isim yatırım tavsiyesi verdi Elinde TL olanlar dikkat! Bu fırsat bir kez gelir diyen uzman isim yatırım tavsiyesi verdi
Asgari ücretli ve emekliye 7500 TL yardım parası başvurusu için son günler! Tek şartla herkes alabiliyor Asgari ücretli ve emekliye 7500 TL yardım parası başvurusu için son günler! Tek şartla herkes alabiliyor
Tüp fiyatlarında zam yağmuru durmuyor! Aygaz, İpragaz, Bizimgaz ve Milangaz zamlı fiyat listesi dudak uçuklattı Tüp fiyatlarında zam yağmuru durmuyor! Aygaz, İpragaz, Bizimgaz ve Milangaz zamlı fiyat listesi dudak uçuklattı
SON HABERLER
Yalnızca 100.000 TL! Bu yatırım fırsatı kaçmaz! Milli Emlak’tan kapış kapış araziler Yalnızca 100.000 TL! Bu yatırım fırsatı kaçmaz! Milli Emlak’tan kapış kapış araziler
Liste yayınlandı: Adı Soyadı olana 4336 TL devlet desteği yatıyor Liste yayınlandı: Adı Soyadı olana 4336 TL devlet desteği yatıyor
Çocuğu olan ailelere 20.000, 50.000 TL arasında nakit ödeme! Başvuru şartları açıklandı! Çocuğu olan ailelere 20.000, 50.000 TL arasında nakit ödeme! Başvuru şartları açıklandı!
Emekliye 3'lü kombo ödeme! Nisan’da 4A 4B 4C’li ve EYT’linin cebine en az 17 bin TL girecek Emekliye 3'lü kombo ödeme! Nisan’da 4A 4B 4C’li ve EYT’linin cebine en az 17 bin TL girecek
Altın fiyatlarında beklenmedik durum! 28 Mart 2023 güncel altın fiyatları ne kadar? Altın fiyatlarında beklenmedik durum! 28 Mart 2023 güncel altın fiyatları ne kadar?
Meclisten onay çıktı! Asgari ücretli ve emekliye 7500 TL – 15.000 TL devlet desteği Meclisten onay çıktı! Asgari ücretli ve emekliye 7500 TL – 15.000 TL devlet desteği
Cumhurbaşkanı onayladı! Görülmemiş duyulmamış borç kapatma kredisi kampanyası başladı Cumhurbaşkanı onayladı! Görülmemiş duyulmamış borç kapatma kredisi kampanyası başladı
14 Mayıs'ta ilk kez uygulanacak! İşte yeni Milletvekili hesabı... 28 Mart 2023 Salı günü gazeteler hangi manşetlerle çıktı? 14 Mayıs'ta ilk kez uygulanacak! İşte yeni Milletvekili hesabı... 28 Mart 2023 Salı günü gazeteler hangi manşetlerle çıktı?