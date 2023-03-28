Altın fiyatlarında beklenmedik durum! 28 Mart 2023 güncel altın fiyatları ne kadar?

Son günlerde altında beklenmedik fiyat dalgalanmaları yaşandı. Yatırımcıların günlük ve hatta anlık olarak takip ettiği altın fiyatları araştırmaları sürüyor. En doğru altın alım - satım zamanını ayarlamak adına uzmanlarda altın fiyatlarını sıkı takip etmek ve dikkatli olmak gerektiği konusunda uyardı. Ekonomistlere göre özellikle yaşanan son bankacılık krizi ve ABD Merkez Bankası faiz arttırımlarıyla oluşan döviz kurunda ve ona paralel olarak altındaki dalgalanmaların güvenilir olmadığını belirtti.



İlerleyen günlerce birçok uzman altın alımı için bir fırsat oluşacağını belirtirken, yaz aylarında ise altının 1.500 TL’yi göreceğini belirtiyor. Peki, güncel altın fiyatları ne kadar? 28 Mart 2023 altın fiyatlarında son durum ne? Altın fiyatlarındaki artışlar ne zamana kadar sürecek? 28 Mart gram altın fiyatı ne kadar? İşte güncel altın fiyatları detayları...



28 Mart 2023 güncel altın fiyatları ne kadar?



Gram altın fiyatı



Gram altın fiyatı 28 Mart 2023’de alış için 1216,56 TL’yi gösterirken, satış içinse 1243,03 TL’yi gösteriyor.



Çeyrek altın fiyatı



28 Mart çeyrek altın fiyatı 1983,39 TL’yi alış için ekranlarda gösterirken, satış içinse 2.060 TL’yi gösteriyor.



Yarım altın fiyatı



28 Mart yarım altın fiyatı alış olarak 2.977,37 TL iken satış içinse 4.120 TL.



Ata altın fiyatı



Ata altının fiyatı 28 Mart 2023’de alış için 8.147 TL iken satış için 8.370 TL.



Reşat altın fiyatı



28 Mart 2023 reşat altın fiyatı alışta 8.20,34 TL iken satışta ise 8.370 TL.



22 ayar bilezik fiyatı ne kadar?



22 ayar bilezik fiyatı 28 Mart 2023’de alış için 1.115,04 TL iken, satış olarak 1.210 TL.