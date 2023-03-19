Altın fiyatlarına ne oluyor? 19 Mart gram altın fiyatı ne kadar oldu? Güncel altın fiyatları

Altın fiyatları ABD’de meydana gelen sebeplerden bir çalkantıya girmiş durumdayken 19 Mart 2023 Pazar günü yine yükseliş görüyor. Pazar pazar görülen artışla vatandaşlar düşünceli. Peki, 19 Mart 2023 güncel altın fiyatları ne kadar? 19 Mart gram altın fiyatı ne kadar? İşte tüm güncel altın fiyatları ve detaylar...



Altın fiyatları yükselmeye devam edecek mi?



Altın fiyatlarına dair hem yurt için ekonomistleri hem de yurt dışı ekonomistlerinin ortak buluştuğu nokta altında müthiş bir yükselişin yaşanacağı. Yurt dışı ekonomistleri yakın zamanda 2000 doları bulacak derken, ülkemizde Haziran ayına kadar 1450 – 1500 TL’yi göreceği düşünülüyor. Doç. Dr. Cüneyt Dirican gram altının ONS altın fiyatlarından etkilendiğini belirterek “ONS altın fiyatı 2000 dolar seviyesini kırdıktan sonra yön yukarı olabilir.” ifadelerini kullandı.



Diğer yandan Dirican, ABD’de yaşanan krizin Türkiye’yi teğet geçeceğini belirterek, “Faiz yalanı, FED’in uyguladığı para politikası yanlışları bize sundukları bir yalan. Bu kriz bağıra bağıra geldi.” ifadelerini kullandı. Dolarda ise son olarak yıl sonu kur beklentisinin 25 TL bandında olduğunu belirtirken Dirican, krizin ne yöne gideceğine bağlı olduğu faktörünü de hatırlattı. Peki, güncel altın fiyatları ne kadar?



19 Mart ONS altın fiyatı



19 Mart 2023 Pazar günü ONS altında son durum 1.988 doları gösteriyor.



19 Mart gram altın fiyatı



19 Mart güncel gram altın fiyatı şu an alış olarak 1.211,93 TL’ye artış gösterirken, satışta ise 1.212,27 TL.



19 Mart çeyrek altın fiyatı



19 Mart güncel çeyrek altın fiyatı şu an alış olarak 1.993 TL iken, satış olarak 2.014 TL.



19 Mart yarım altın fiyatı



Yarım altın fiyatı son olarak alış için 3.986 TL iken, sarış için 4.028 TL.



19 Mart tam altın fiyatı



Tam altının güncel fiyatı ise alış için 8.131 TL iken, satış için 8.232 TL.



19 Mart Cumhuriyet altını fiyatı



Cumhuriyet altını güncel fiyatında son olarak alışı 8.005 TL gösterirken, satış için 8.126 TL.

19 Mart 22 ayar bilezik

22 ayar bilezik güncel fiyatı alış için 1.110,59 TL iken, satış için 1.182,27 TL.