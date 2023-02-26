Altın fiyatları yükselecek! Yatırımcılar dikkat etmeli! İşte almak için son rakamlar

Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş, altına dair bazı açıklamalarda bulundu. Kobalt madeni ile alakalı olarak da yeni altın olacağını söyledi.



2023’de altının yerini alacak



İslam Memiş, bu zamana kadar birçok tahminle vatandaşlara yön verdi. Şimdiyse hiç söylemediği bir tüyo verdi. Bu tüyolara yatırımcıların kulak vermesini belirten İslam Memiş, söylediği yatırımı yapanların çok kazançlı olacağını açıkladı. Ocak ayında altın yıldız kabul edilirken son haftalarda kabus seviyeleri görmeye başladı. ONS altında bugün son olarak 1830 dolar seviyesini görürken, altında yükseliş aynı noktayı gördü.



Kobalt şaşırtıcı bir yatırım olacak



İslam Memiş, gümüş ve altının yanı sıra kobaltın onları sollayacak bir çıkış yapacağını gündeme getirdi. Dünyanın gözdesi halini alacak olan bu yatırımdan vatandaşların yatırım yapması halinde çok kazançlı çıkacağını söyledi. 2 senede 6 kat artış yapan gümüş ve uzun vadede yatırım yapılan altının bu sene kobalt ile büyük rekabete gireceğini belirtti. Başrolde kobaltın olacağı bir sene olacağını ve dünya üzerinde kendisini göstereceğini belirtti.



Altın fiyatlarının yükselme sebebi ne olur?



Altın fiyatlarının artmasında birçok etken olabilir. Talep artışı özellikle en büyük fiyat yükselme sebebi. Döviz kurunda yaşanan değişiklerden, özellikle de dolara bağlı değişimlerde de altın fiyatları etkilenmektedir. Altın fiyatlarının yükselmesinde ayrıca enflasyonda çok etkilidir. Arz azalışı da bazen altın fiyatlarında yukarı doğru artışa sebep olmaktadır. Küresel belirsizliklerden dolayı, yani siyahi gerilim, savaş, ekonomik kriz gibi etkenler kendini göstermektedir.