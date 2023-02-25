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Altın fiyatları vatandaşları şok ediyor! Yatırımcılar çok dikkat etmeli! 25 Şubat altın fiyatları, gram altın ne kadar?

Altın fiyatları şok edici düşüşüne devam ediyor! Yatırımcılar altın fiyatlarına dikkat etmeli! İşte 25 Şubat güncel altın fiyatları detayları...

Altın fiyatları vatandaşları şok ediyor! Yatırımcılar çok dikkat etmeli! 25 Şubat altın fiyatları, gram altın ne kadar?

Kuyumcuların dahi şok olduğu bir düşüş sürüyor. Altın fiyatlarının 1.100 TL altına düşerek büyük bir gerileme yaşadığı görüldü. Böyle devam ederse yatırımcılar dikkatli olmalı. ABD enflasyonu, tarım dışı istihdam, FED kararları gibi etkenlerle altın gittikçe düşüyor. Bu düşüşle beraber altın satıcıları ve alıcıları da şaşkın. 25 Şubat altın fiyatları ne kadar? Güncel altın fiyatları detayları... 


25 Şubat altın fiyatları 


Altın fiyatları 25 Şubat’ta adeta dibi gördü. Yatırım için almak isteyenler bir yandan sevinçli, bir yandan kararsız. İşte güncel altın fiyatları, 25 Şubat altın fiyatları... Gram altın ne kadar? 25 Şubat yarım altın ne kadar? 


25 Şubat gram altın fiyatı 


25 Şubat gram altın fiyatı satışta 1.009,15 iken alışta 1.098,95 TL oldu.  


25 Şubat çeyrek altın fiyatı 


Çeyrek altın almak isteyenler ise 25 Şubat’ta satış fiyatının 1.851 TL, alış fiyatının 1830 TL olduğunu gördü.  


25 Şubat yarım altın fiyatı 


25 Şubat yarım altın fiyatı satışta 3.701 TL iken, alışta 3.659 TL oldu.  


25 Şubat Cumhuriyet altını fiyatı 


Cumhuriyet altını 25 Şubat fiyatı satışta 7.373 TL iken, alışta 7.296 TL oldu. 


25 Şubat 22 ayar bilezik fiyatı 


22 ayar bilezik 25 Şubat fiyatı ise satışta 1.032 iken, alışta 1.022,03 TL oldu.  

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