Altın fiyatları tepetaklak oldu! Dalgalanmalar yatırımcıları kaygılandırıyor! 7 Mart altın fiyatları ne kadar? Güncel altın fiyatları

Altın fiyatlarına dair yatırımcıların kaygılarını ve piyasadaki dalgalanma durumunu değerlendiren Ekonomist Hikmet Baydar, altın piyasasındaki durumları yorumladı.



ONS altındaki değişimler yatırım yapanların dikkatinden kaçmazken, gram altındaki etkisinin nasıl olacağı da merak ediliyor. Gram altında yeni bir rekor gelecek mi? Gram altın fiyatları ne kadar artacak? Ünlü Ekonomist Hikmet Baydar, altın piyasası hakkında açıklamalarda bulundu.



Baydar, öncelikle açıklamalarında “Bugün FED Başkanı Jerome Powell açıklama yapacak. Enflasyona dair gelişmeler sebebiyle FED’in şahin olup olmayacağı bu noktada çok önemli.”



Altında dalgalanmalar sürecek mi?



Ekonomist Hikmet Baydar, altındaki dalgalanmaların devam edip etmeyeceğine dair “Bazı gelişmekte olan Asya ülkelerinde temerrüt konuşmaları daha çok yapılmaya başladı. Öte yandan Çin’de dış ticaret ve ithalat verilerinde daralmalar görülüyor. Global ekonomide bunların önemli rolleri olduğu anlamına geliyor. Küresel anlamda bir etkilenme gözüküyorken altında da durum aynı şekilde dalgalanmalı olabilir.” ifadelerine yer verdi.



Çin’in Kasım - Aralık gibi 62 ton altın alımı yaptığını ve Türkiye’nin de Ocak ayında 23 ton altın alarak rezervini 565 tona yükselttiğini belirten Hikmet Baydar, bunun ciddi artışlara yol açacağını düşündüğünü belirtti. Altın yatırımcılarını artışlar için pozisyon koruma konusunda uyaran Baydar, yatırımcıların çeşitli kaynaklardan araştırmalar yaparak doğru kararı kendilerinin vermeleri gerektiğini de kaydetti.



7 Mart gram altın fiyatı



Geçen haftaya göre 16 TL yükselen gram altının bugünkü alış fiyatı 1.115 TL iken, satış fiyatı 1.125 TL.



7 Mart çeyrek altın fiyatı



Geçen haftaya göre 24 TL artış gören çeyrek altın fiyatı bugün alışta 1.820 TL iken satışta 1.857 TL.



7 Mart yarım altın fiyatı



Geçen haftaya göre 49 TL yükselen yarım altın fiyatının bugünkü alış fiyatı 3.641 TL iken, satış fiyatı ise 3.666 TL’den işlem görüyor.



7 Mart tam altın fiyatı



Geçen haftaya göre 99 TL yükselen tam altın fiyatı ise bugün alışta 7.358 TL iken satışta 7.432 TL.



7 Mart Cumhuriyet altını fiyatı



Geçen haftaya göre 100 TL artış gören Cumhuriyet altınının fiyatı bugün alışta 7.494 TL iken satışta 7.570 TL’den işlem görüyor.



7 Mart reşat altın fiyatı



Geçen haftaya göre 100 TL artış gören reşat altını fiyatı bugün alışta 7.343 TL’den, satışta ise 7.417 TL’den işlem görüyor.