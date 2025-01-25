Altın fiyatları patlıyor; Gram altın o tarihte 4050 TL olacak

Merkez Bankası'nın faiz indirimi sonrası yatırım araçlarında oluşması muhtemel hareketlenmeleri değerlendiren Memiş, yatırımcıların panik yapmamaları gerektiğini vurguladı.

Gram Altın Fiyatları: 4050 TL Sınırı Aşılabilir

İslam Memiş, özellikle gram altının 2025 yılı itibariyle 4000 TL seviyesinin üzerine çıkacağını belirtti. Bu süreçte yatırımcıların sağduyulu olmaları gerektiğine dikkat çeken Memiş, fiyat hareketlerinin uzun vadede yükseliş eğiliminde olacağına inandığını ifade etti.

BIST 100 Endeksi ve Piyasa Beklentileri

BIST 100 endeksi üzerine de değerlendirmeler yapan Memiş, şu anda 10.000 puan seviyelerinin üzerinde işlem gören endeksin, 10.200, 10.400 ve 10.600 seviyelerinin güçlü direnç noktaları olduğunu belirtti. Yıl sonu içinse, endeksin 11.800 - 12.000 puan seviyelerine kadar çıkabileceği öngörüsünde bulundu.

Dolar Kuru ve Faiz Kararı

Merkez Bankası'nın faiz indirimi sonrası döviz kurlarında nasıl bir hareket görüleceği yönünde beklentiler oluştu. Ancak, dolar kuru 35,63 TL seviyelerinde kalarak bu tahminleri boşa çıkardı. Memiş, şu anda döviz piyasasında yatay bir seyir izlendiğini ve baskılanmış bir süreç yaşandığını ifade etti.

Ons ve Gram Altın Fiyatları

Altının geleceği ile ilgili öngörülerine de yer veren Memiş, ons altının 2.739 dolar seviyelerinde işlem gördüğünü, 2.720 dolar seviyesinin kritik bir kırılma noktası olduğunu belirtti. Ayrıca, ons altının fiyatının 2.600 dolar seviyesini geçmesinin olası olduğunu söyledi. Gram altın fiyatlarının ise, 2025 yılında yükselme trendine girmesi bekleniyor.

Gümüş Fiyatları

Gümüşle ilgili de açıklamalarda bulunan Memiş, ons fiyatındaki değer kaybına dikkat çekerek, gümüşün ons fiyatının 29 dolar seviyelerine gerileyebileceğini tahmin etti. Gram gümüş fiyatının ise şu anda 34 TL civarında olduğunu belirten Memiş, burada %2'lik bir değer kaybının yaşandığını ifade etti. Gümüşün ons altına göre daha az değer kaybı yaşaması beklentisi de dikkat çeken bir diğer konu oldu.

Altın Yatırımcıları Dikkat

Altın yatırımcıları için özellikle temmuz ayına kadar fiyatların yükselmesinin beklendiğini belirten Memiş, temmuz sonrasında gram altının 4000 TL seviyesini aşacağı tahmininde bulundu. Nakit ihtiyacı olmayan yatırımcıların altın biriktirmeye devam etmelerini önerdi.

Not: Bu yazı yatırım tavsiyesi niteliği taşımamaktadır. Yatırım yapmadan önce kendi araştırmanızı yapmanız önemlidir.

Kaynak: Gazeteoku.com - İslam Memiş