Altın fiyatları jet hızına ulaştı! Beklenmedik çıkışla çeyrek altın 2000 TL’yi buldu! Güncel altın fiyatları ne kadar?

Dolarda yaşanan ani artış ile altın fiyatları da doğrudan yükselişe geçti. 120 dolar birden artış görüldü. ONS altından direkt etkilenen gram altın fiyatları da hemen artmaya başladı. Altındaki fiyatların sınırlı olmasıyla birlikte tahminler hayrete düşürüyor. Son günlerde altında hiç beklenmeyen gelişmeler yaşanıyor. Peki, altın fiyatları yükseldi mi? 17 – 18 Mart altın fiyatları ne kadar? İşte güncel altın fiyatları detayları...



ABD Merkez Bankası’nın açıkladığı 50 baz puanlık faiz artışının ardından ve ABD’deki banka iflaslarından sonra piyasalarda büyük hareketlenme yaşandı. ABD’de en büyük bankalardan olan ve varlık sınıflandırılmasında 16. olan SVB (Silikon Vadisi Bankası) iflas bayrağını çekince bütün dengeler karıştı. Bununla birlikte 2023’ün altın piyasasında dengeler de epey değiştir. Peki, güncel altın fiyatlarında son durum ne?



2023 altın fiyatlarında gelişmeler



Altın fiyatları tahminlerinde Amerika finans kuruluşu yüzde 3,8 yükselmeyle birlikte 1900 dolar ONS seviyelerini gördü.



Ortalama tahminler ile Natixis, ONS başına 1709 dolar olan ilk 2023 tahmini 30’a yükselmesi.



Değerli metallerin 2023’te ortalama olarak 1900 ONS/dolar olacağına dair ABN – Amro Group tahminleri geldi.



Gram altında kritik durum



Likidite sorunu yaşayan Credit Suisse bankasının endişe getirmesiyle birlikte gram altın fiyatları 1.182 TL seviyelerini aşarken İsviçre Merkez Bankası’ndan likidite sağlanmasının geri çekilme durumu da var. 1.175 ise yukarı yönlü seyirde önemli bir direnç noktası olarak kaydedildi.



Ekonomistten yorumlar geldi



Ünlü Ekonomist Nouriel Roubini ise altın piyasasındaki durumları değerlendirirken uzun vadeli sürede hazine tahvillerinin yatırımcıların riske karşılık olarak güvenli liman olmasını önerdi. Çözüm kısa vadede altın ve diğer metaller ile yüzde 20 kaybın gerçekleşebileceğini belirtti.



Güncel altın fiyatları



ONS altın son olarak 1.945 dolar seviyesindeyken, bu durum gram altın fiyatında 1.200 TL olarak görüldü. Çeyrek altında ise son durum 1.943 olarak kaydedildi. Cumhuriyet altınında fiyat 8.072 TL iken 22 ayar bilezik en son 9.158 TL’den işlem gördü.