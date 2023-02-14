Altın fiyatları düşüşte mi? 14 Şubat altın fiyatları ne kadar? Güncel gram altın fiyatı

Altın fiyatlarında bahsedilen düşüş merkez bankalarının açıkladığı faiz kararları ile doğrudan ilgili oldu. ONS altın ivme kaybederken, gram altın fiyatları çıktığı rekor seviyelerden hızlı bir düşüş yaşıyor.



Altın fiyatları sürdürdüğü hızlı yükselişi durdurdu. Merkez bankalarının açıkladığı faiz kararına ilişkin durumlar ve enflasyonun belirsiz oluşu doğrudan altında fiyat dengesizliğine sebep oluyor.



ONS altının artışıyla doğrudan ilişkili gram altının zirve yapması da duruldu ve stabil hale geçmeye başladı. Enflasyondaki durum netleşmedikçe düşüşün kalıcı olana kadar süreceğini merkez bankası açıkladı.



ONS altın 2 ayın rekorunu kırıyor



2 ay önce 1959 dolar seviyesini gören ONS altın fiyatı düşmeye başladı ve şu an 1858 dolar civarında duruyor. 14 Şubat altın fiyatı ise günün başlangıcında 1858 dolardan işlem gördü. Güne 1854 dolar ile başlayan ONS altın 14 Şubat altın fiyatları araştırılırken 1852 dolara indi. Gün içinde şu ana kadar gördüğü en yüksek seviye ise 1859 dolar oldu.



14 Şubat gram altın fiyatı



Gram altın fiyatı da ONS altın ile doğru orantılı olarak güç kaybediyor. 14 Şubat gram altın fiyatı güne 1123 TL’den başladı. Gram altın fiyatları 14 Şubat’ta en az 1121,8 TL’den işlem görürken, en fazla ise 1126 TL’den işlem gördü. Şu ara 14 Şubat gram altın fiyatı 1126,1 TL’den işlem görüyor.



Gram altın satın almak isteyen vatandaşlar için alışı 1.127,13 iken satış fiyatı 1.127,33 olarak karşımıza çıkıyor.



14 Şubat çeyrek altın fiyatı ne kadar?



Dün kapanışını 1.870 TL’den yapan çeyrek altın bugün satışını 1.885 TL’den yaparken alış fiyatı ise 1.866 TL.



14 Şubat yarım altın fiyatı ne kadar?



Yarım altın dün kapanışı 3.758,00 TL olarak yaptı ve bugün ise satış fiyatı 3.768 TL iken, alış fiyatı 3.733 TL.



14 Şubat cumhuriyet altını ne kadar?



Dün 7.488 TL’den kapanış yapan cumhuriyet altının satış fiyatı 7.509 TL iken alış fiyatı 7.444 TL oldu.