Altın fiyatları düşüşe tüm hızıyla devam ediyor! 17 Şubat altın fiyatları ne kadar? Yarım, çeyrek, gram altın fiyatı

Altın fiyatlarındaki gelişmeler birçok altın alıp kenara koyan vatandaş ve büyük yatırımcılar tarafından takip ediliyor. Altın fiyatları ise hafta başında yükseliş gösterirken, haftanın son günlerinde hızlı bir düşüşe geçmiş gözüküyor. Peki, altın fiyatlarında son durum ne? Altın fiyatları düşecek mi? Altın yatırımcıları ne yapmalı? İşte 17 Şubat güncel altın fiyatları detayları...



Para piyasaları uzmanı Hatice Kolçak yatırım yapacak kişilere uyarılarda bulundu. Açıklamalarında altın fiyatının düşüşünden söz etti.



Altın fiyatları düşüşte



Altın fiyatlarında büyük bir düşüş görüldüğünü kaydeden Para Piyasaları Uzmanı Hatice Kolçak kritik uyarılar yaptı. Kendi Youtube kanalı üzerinden yaptığı açıklamalarda ONS altındaki düşüşün paralel olarak gram altın fiyatına da etki edeceğini vurguladı.



FED başkanının açıklamalarından sonra ONS altın fiyatının düştüğüne vurgu yapan Hatice Kolçak, takibin bu şekilde yapılmasını belirtti ve 1805 dolara kadar gerilemesini ön gördüğünü ifade etti. Altın alacak olanlara ise bir miktar daha düşüş söz konusu olduğunu belirterek alınacaksa beklenmesi gerektiğini ifade etti.



17 Şubat 2023 altın fiyatları



Cumhuriyet altını fiyatı



Kapanışı dün 7.444 ile yapan Cumhuriyet altınının satış fiyatı 7.454 TL iken alış fiyatı 7.392 TL.



Yarım altın fiyatı



Dün 3.748 TL ile kapanış yapan yarım altın fiyatı bugün 3.742 TL’den satış gerçekleştirirken, alış fiyatı 3.706 TL oldu.



Çeyrek altın fiyatı



Çeyrek altında kapanış 1.868 TL’den gerçekleşmişti. Bugün çeyrek altın satış fiyatı 1.871 TL iken, alış fiyatı 1.854 TL oldu.



17 Şubat gram altın fiyatı



17 Şubat gram altın fiyatı satışta 1.106,26 ile işlem görürken, alışta 1.106,04 ile işlem görmektedir.