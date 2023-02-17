GAZETE MANŞETLERİ HABER YAZARLAR 530 978 82 57
Anasayfa / Ekonomi /

Altın fiyatları düşüşe tüm hızıyla devam ediyor! 17 Şubat altın fiyatları ne kadar? Yarım, çeyrek, gram altın fiyatı

Altın fiyatları düşüşe çok hızlı biçimde devam ediyor. 17 Şubat altın fiyatları ne kadar? Yarım, çeyrek, gram altın fiyatları ne kadar? İşte 17 Şubat altın fiyatları detayları...

Altın fiyatları düşüşe tüm hızıyla devam ediyor! 17 Şubat altın fiyatları ne kadar? Yarım, çeyrek, gram altın fiyatı

Altın fiyatlarındaki gelişmeler birçok altın alıp kenara koyan vatandaş ve büyük yatırımcılar tarafından takip ediliyor. Altın fiyatları ise hafta başında yükseliş gösterirken, haftanın son günlerinde hızlı bir düşüşe geçmiş gözüküyor. Peki, altın fiyatlarında son durum ne? Altın fiyatları düşecek mi? Altın yatırımcıları ne yapmalı? İşte 17 Şubat güncel altın fiyatları detayları... 


Para piyasaları uzmanı Hatice Kolçak yatırım yapacak kişilere uyarılarda bulundu. Açıklamalarında altın fiyatının düşüşünden söz etti. 


Altın fiyatları düşüşte 


Altın fiyatlarında büyük bir düşüş görüldüğünü kaydeden Para Piyasaları Uzmanı Hatice Kolçak kritik uyarılar yaptı. Kendi Youtube kanalı üzerinden yaptığı açıklamalarda ONS altındaki düşüşün paralel olarak gram altın fiyatına da etki edeceğini vurguladı. 


FED başkanının açıklamalarından sonra ONS altın fiyatının düştüğüne vurgu yapan Hatice Kolçak, takibin bu şekilde yapılmasını belirtti ve 1805 dolara kadar gerilemesini ön gördüğünü ifade etti. Altın alacak olanlara ise bir miktar daha düşüş söz konusu olduğunu belirterek alınacaksa beklenmesi gerektiğini ifade etti. 


17 Şubat 2023 altın fiyatları 


Cumhuriyet altını fiyatı 


Kapanışı dün 7.444 ile yapan Cumhuriyet altınının satış fiyatı 7.454 TL iken alış fiyatı 7.392 TL. 


Yarım altın fiyatı 


Dün 3.748 TL ile kapanış yapan yarım altın fiyatı bugün 3.742 TL’den satış gerçekleştirirken, alış fiyatı 3.706 TL oldu. 


Çeyrek altın fiyatı 


Çeyrek altında kapanış 1.868 TL’den gerçekleşmişti. Bugün çeyrek altın satış fiyatı 1.871 TL iken, alış fiyatı 1.854 TL oldu. 


17 Şubat gram altın fiyatı 


17 Şubat gram altın fiyatı satışta 1.106,26 ile işlem görürken, alışta 1.106,04 ile işlem görmektedir. 

ÇOK OKUNAN HABERLER
10.000 TL yardım ödemelerinizi alabilirsiniz! Yardım kimlere verilecek? 10.000 TL ödeme başvuruları 10.000 TL yardım ödemelerinizi alabilirsiniz! Yardım kimlere verilecek? 10.000 TL ödeme başvuruları
Akaryakıt fiyatları sağ gösterip sol vurdu! LPG, benzin, otogaz fiyatları gelen indirimle şaşırttı Akaryakıt fiyatları sağ gösterip sol vurdu! LPG, benzin, otogaz fiyatları gelen indirimle şaşırttı
Milyonların beklediği son dakika haberi geldi! Bayram ikramiyesi belli oldu, o tarihte ATM'den çekebilirsiniz Milyonların beklediği son dakika haberi geldi! Bayram ikramiyesi belli oldu, o tarihte ATM'den çekebilirsiniz
Asgari ücretli, emekli, işsiz herkes alacak! 3 ay geri ödemesiz 100.000 TL nakdi destek veriliyor Asgari ücretli, emekli, işsiz herkes alacak! 3 ay geri ödemesiz 100.000 TL nakdi destek veriliyor
A101’de bugün temizlik ürünlerinin günü! Olmazsa olmaz ürünlerde olağanüstü indirimler! A101’de bugün temizlik ürünlerinin günü! Olmazsa olmaz ürünlerde olağanüstü indirimler!
e-Devlet 10 bin TL yardım başvuru ekranı açıldı! Hemen sorgulayın, hakkınızı kaybetmeyin e-Devlet 10 bin TL yardım başvuru ekranı açıldı! Hemen sorgulayın, hakkınızı kaybetmeyin
SON HABERLER
Cumhurbaşkanı onay verdi! 10.000 TL yardıma ek 4.000 TL daha verilecek, karşılıksız hesaplara yatacak Cumhurbaşkanı onay verdi! 10.000 TL yardıma ek 4.000 TL daha verilecek, karşılıksız hesaplara yatacak
Altın fiyatları düşüşe tüm hızıyla devam ediyor! 17 Şubat altın fiyatları ne kadar? Yarım, çeyrek, gram altın fiyatı Altın fiyatları düşüşe tüm hızıyla devam ediyor! 17 Şubat altın fiyatları ne kadar? Yarım, çeyrek, gram altın fiyatı
Seçim öncesi memur ve emekliyi sevindiren sıcak gelişme! Maaşlar sil baştan değişiyor, tüm hesaplar yapıldı Seçim öncesi memur ve emekliyi sevindiren sıcak gelişme! Maaşlar sil baştan değişiyor, tüm hesaplar yapıldı
Aile Bakanlığı 7500 TL kış desteği verecek! İhtiyaç sahibi kişiler için başvuru ekranı açıldı Aile Bakanlığı 7500 TL kış desteği verecek! İhtiyaç sahibi kişiler için başvuru ekranı açıldı
Çocuk parası ne zaman yatar? Çocuk parasına kimler başvurabilir? Çocuk parası ne zaman yatar? Çocuk parasına kimler başvurabilir?
Aylık en az 3000 TL ödeme alabilirsiniz! SGK bu sabah duyurdu, şartlar netleşti Aylık en az 3000 TL ödeme alabilirsiniz! SGK bu sabah duyurdu, şartlar netleşti
Emeklilere 7.500 TL ödeme geldi! Emeklilere ödeme desteği şartları ve başvurusu Emeklilere 7.500 TL ödeme geldi! Emeklilere ödeme desteği şartları ve başvurusu
Böyle ödeme görülmedi! Tam 12.460 TL’yi anında hesaplardan çekin! Böyle ödeme görülmedi! Tam 12.460 TL’yi anında hesaplardan çekin!