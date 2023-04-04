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Altın durdurulamaz şekilde yükseliyor, 1 ayda 240 TL! O tarihten sonra altın almak hayal, 4 Nisan altın fiyatları

Altına uyarı geldi! Son nokta konacak! O tarihten sonra altın almak hayal olacak. İşte 4 Nisan 2023 güncel altın fiyatları...

Altın durdurulamaz şekilde yükseliyor, 1 ayda 240 TL! O tarihten sonra altın almak hayal, 4 Nisan altın fiyatları

Altın fiyatları durdurulamaz şekilde artıyor. Yükseliş geçmiş seneler baz alındığında büyük bir hızla devam ediyor. 4 Nisan Salı günü altın fiyatları ne kadar? Peki, 4 Nisan 2023 gram altın ne kadar? Çeyrek altın fiyatı, yarım altın fiyatı ne kadar oldu? İşte 4 Nisan 2023 güncel altın fiyatları ve altına dair son gelişmeler... 


Gram altının bir süredir sınırları zorladığı ve ilerleyen dönemlerde durumun ne olacağına dair uzmanlardan yorumlar geliyor. Siyasi etkenlerle birlikte yükselişe geçen altın fiyatlarının bir anda 1.224 TL civarlarına çıkması yatırımcılarda endişe yaratıyor. Altın ne zaman bozdurulmalı? Altın ne zaman alınmalı? Altın fiyatları en fazla ne zaman artacak? Tüm bu sorular altın yatırımcıları ve vatandaşlar için merak konusu. Son olarak Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş, altındaki hızlı yükselişin devam edeceğini belirtmişti ve altın yatırımcıları için alım yapmak için son şanslar olduğunu söylemişti.  


4 NİSAN 2023 ALTIN FİYATLARI 


4 Nisan güncel gram altın fiyatı alış için 1.240 TL’yi gösteriyor. Satışta ise gram altın fiyatı 1.280 TL. Daha Mart başlarında 1.100 TL olan gram altın gittikçe hızlı bir yükseliş içine giriyor.  


ÇEYREK ALTIN NE KADAR? 


Çeyrek altın fiyatı alış için 4 Nisan Salı günü 2.016 TL iken, satış içinse 2.100 TL oldu. Yatırım amaçlı almak isteyen vatandaşlar daha çok kulpsuz tercih ederken, çeyrek altın ziynet takı olarak da kullanılan en küçük parçalardan birisidir.  


YARIM ALTIN NE KADAR? 


4 Nisan 2023 yarım altın fiyatı ise alış için 4.052,56 TL iken, satış için 4.200 TL’yi gösteriyor.  


ATA ALTIN FİYATI NE KADAR? 


4 Nisan 2023 ata altın fiyatı ise alış için 8.299,71 TL iken, satış için 8.540 TL’yi gösteriyor. 

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