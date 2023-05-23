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Altın, Dolar, TL yatırımı yapanlar kahrolacak! İslam Memiş 'hazır olun' dedi kara haberi duyurdu

Altın ve para piyasaları uzmanı İslam Memiş yatırımcıları ve vatandaşı uyardı. Elinde TL altın dolar olan vatandaşlar için kötü haber geldi. Ünlü Ekonomist hazır olun diyerek felaket senaryosunu çizdi.

Altın, Dolar, TL yatırımı yapanlar kahrolacak! İslam Memiş 'hazır olun' dedi kara haberi duyurdu

Altın ve para piyasaları uzmanı Ekonomist İslam Memiş ABD ziyareti sırasında yaptığı ekonomi gözlemlerini köşe yazısına taşıdı. ABD'de yaşanan ekonomik problemlerin tüm Türk dünyayı olumsuz etkileyeceğini söyleyen ünlü Ekonomist, Haziran ayından itibaren büyük problemlerin ortaya çıkacağını dile getirdiği nokta elinde altın dolar ve TL biriktirenlere uyarı yapan Ekonomist İslam Memiş, bu durumdan tüm küresel piyasalarında zarar göreceğini ifade etti. İslam memiş'ten son altın ve para piyasaları yorumları haberimizde…

BÜYÜK KAOS GELİYOR

ABD Hazine Bakanı Janet Yellen'ın da bu konuda uyarıda bulunduğunu belirten Memiş, ABD'nin nakit sıkıntısı çektiğini ve bu durumun finansal bir kaosa yol açabileceğini ifade etti. Memiş'e göre, haziran ayı başında ekonomik bir tufan kaçınılmaz görünüyor.

Yazısında, ABD'nin nakit sıkıntısıyla ilgili konuşmasının ibretlik olduğunu belirten piyasa uzmanı Memiş, ABD'nin bu durumu tüm dünyaya duyurduğunu ve 2023 sonuna kadar resesyonun kaçınılmaz olduğunu öngördü. Ayrıca, yıl sonuna kadar faiz indirimine başlanabileceğini ve küresel işsizlik sorununun artarak gelişmiş ve gelişmekte olan ülkeleri zor durumda bırakacağını ifade etti.

ABD EKONOMİSİNDE ENDİŞE BÜYÜYOR

Memiş'e göre, bu durum bir projenin parçası ve büyük bir dönüşümün ardından kağıt paranın yerini dijital paraların alacağı bir "büyük sıfırlama"nın hedeflendiğini belirtti. Ayrıca, yapay zekaya karşı da uyarılarda bulundu.

İslam Memiş'in değerlendirmelerine göre, ABD ekonomisinin içinde bulunduğu durum ve küresel etkileriyle ilgili endişeler bulunmaktadır. Ancak, ekonomik tahminler her zaman kesin olmayabilir ve farklı görüşler bulunabilir. Bu nedenle, bu bilgileri dikkate alırken başka kaynaklardan da bilgi edinmek önemlidir.

 

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