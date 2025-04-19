GAZETE MANŞETLERİ HABER YAZARLAR 530 978 82 57
Anasayfa / Ekonomi /

Altın, dolar, gümüş mü? İslam Memiş açıkladı! Kıyıda, köşede varsa...

Altın ve para piyasaları uzmanı İslam Memiş, altın ve gümüşün yalnızca yatırım aracı değil, aynı zamanda gerçek para olduğunu vurguladı.

Altın, dolar, gümüş mü? İslam Memiş açıkladı! Kıyıda, köşede varsa...

Yükseliş trendinde olan kıymetli madenlerle ilgili dikkat çeken değerlendirmelerde bulunan Memiş, yatırımcılara dolar ve kâğıt paralardan uzak durmaları gerektiğini söyledi.

“Altın ve Gümüş Gerçek Paradır”

İslam Memiş’in açıklamalarına göre, tarihte olduğu gibi bugün de gerçek para altın ve gümüş. “Osmanlı’da sikkeler altın ve gümüştendi, şimdi ise sistem değişti ama değer değişmedi” diyen Memiş, yatırımcıların bu bilinçle hareket etmeleri gerektiğini ifade etti.

İslam Memiş açıkladı! Kıyıda, köşede varsa...

Gümüş Neden Öne Çıkıyor?

Uzun yıllar boyunca göz ardı edilen gümüş, Memiş’e göre ciddi bir potansiyele sahip. Yatırımcıların çoğunun sadece dövize yöneldiğini, gümüşün ise gerçek değerini bilmediklerini ifade eden Memiş, “Altın 2 adım atarsa, gümüş 6 adım atar. Fiyat farkı büyük, potansiyel yüksek” dedi.

Uyarıyor: Yalnızca gümüş değil, altınla birlikte dengeli yatırım yapılmalı. Çünkü bu iki kıymetli metal birbirini tamamlıyor. Denge olmadan kazanç da sürdürülebilir olmuyor.

Kısa Vadede Düzeltme, Uzun Vadede Yeni Zirveler

Altın fiyatları, küresel gelişmelerle paralel şekilde yukarı yönlü seyrederken, Memiş kısa vadede bir geri çekilme bekliyor. Gram altında 3.740 TL, ons altında ise 3.090–3.150 dolar bandı destek seviyesi olarak öne çıkıyor.

Ancak yıl sonu projeksiyonları oldukça iddialı:

Gram gümüş: 45 TL ve üzeri

Ons gümüş: 40–45 dolar aralığı

Gram altın: Yeni rekor seviyeler hedefte

Yani geçici düşüşler yatırımcı için bir alım fırsatı olarak değerlendirilebilir.

“Dolar Yatırım Aracı Değil, Geçici Sığınak”

Memiş’e göre döviz, geçici bir korunma aracı olabilir ancak kalıcı bir yatırım enstrümanı değildir. Şu an için dolar pozisyonunun korunmasını öneren uzman, daha sonra bu pozisyonların altın ve gümüşe parite üzerinden çevrilmesi gerektiğini belirtiyor. Stratejisi açık: "Bugün dolarda bekle, yarın altın ve gümüş al."

“Evde Gerçek Para Saklayın”

Yatırımcılar kadar bireysel tasarruf sahiplerine de seslenen Memiş, evde saklanan değerlerin kâğıt para değil, kıymetli madenler olması gerektiğini savunuyor. “Altın ve gümüş, gerçek paradır. Gençler sadece kendileri değil, anne babaları için de bu bilinçle hareket etmeli” diyor.

ÇOK OKUNAN HABERLER
Yüzde 78 zam geldi; Vatandaşlar çileden çıktı Yüzde 78 zam geldi; Vatandaşlar çileden çıktı
Çiftçilere müjde; Yüzde 100 faiz indirimli 300 bin TL... Çiftçilere müjde; Yüzde 100 faiz indirimli 300 bin TL...
4 sene erken emekli olun; SGK açıkladı, o çalışanlara hak verildi! 4 sene erken emekli olun; SGK açıkladı, o çalışanlara hak verildi!
A101, BİM, ŞOK, Migros'ta satılıyordu; Raflardan apar topar toplatılıyor A101, BİM, ŞOK, Migros'ta satılıyordu; Raflardan apar topar toplatılıyor
Araç sahipleri için ÖTV'siz sıfır araç müjdesi Meclis'te Araç sahipleri için ÖTV'siz sıfır araç müjdesi Meclis'te
Ali Koç'u istifa etmek zorunda bıraktı! Hakan Bilal Kutlualp adayız dedi sosyal medya yıkıldı Ali Koç'u istifa etmek zorunda bıraktı! Hakan Bilal Kutlualp adayız dedi sosyal medya yıkıldı
SON HABERLER
Herkesin giydiği 3 ayakkabı markasında "domuz derisi" tespiti Herkesin giydiği 3 ayakkabı markasında "domuz derisi" tespiti
Jennifer Lopez Suudi Arabistan'ı karıştırdı; Mekke'ye yakın... Jennifer Lopez Suudi Arabistan'ı karıştırdı; Mekke'ye yakın...
Bankalar konut kredilerini yeniledi; İşte en düşük faiz oranı Bankalar konut kredilerini yeniledi; İşte en düşük faiz oranı
3600 gün ara vermeden prim ödeyene müjde; SGK'dan yaş şartlı emeklilik hakkı! 3600 gün ara vermeden prim ödeyene müjde; SGK'dan yaş şartlı emeklilik hakkı!
BİM markette peynir, süt, tereyağı, cips indirimi; İşte BİM 29 Nisan aktüel ürünler BİM markette peynir, süt, tereyağı, cips indirimi; İşte BİM 29 Nisan aktüel ürünler
Evlerine giden bin pişman olur; Misafir sevmeyen 3 burç belli oldu Evlerine giden bin pişman olur; Misafir sevmeyen 3 burç belli oldu
Türkiye'nin önde gelen kuruyemiş markası battı; İflas etti! Çalışanlar şok Türkiye'nin önde gelen kuruyemiş markası battı; İflas etti! Çalışanlar şok
Gram altın mı yoksa çeyrek mi; Hangisi daha çok kazandırır? Gram altın mı yoksa çeyrek mi; Hangisi daha çok kazandırır?