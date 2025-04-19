Altın, dolar, gümüş mü? İslam Memiş açıkladı! Kıyıda, köşede varsa...

Yükseliş trendinde olan kıymetli madenlerle ilgili dikkat çeken değerlendirmelerde bulunan Memiş, yatırımcılara dolar ve kâğıt paralardan uzak durmaları gerektiğini söyledi.

“Altın ve Gümüş Gerçek Paradır”

İslam Memiş’in açıklamalarına göre, tarihte olduğu gibi bugün de gerçek para altın ve gümüş. “Osmanlı’da sikkeler altın ve gümüştendi, şimdi ise sistem değişti ama değer değişmedi” diyen Memiş, yatırımcıların bu bilinçle hareket etmeleri gerektiğini ifade etti.

Gümüş Neden Öne Çıkıyor?

Uzun yıllar boyunca göz ardı edilen gümüş, Memiş’e göre ciddi bir potansiyele sahip. Yatırımcıların çoğunun sadece dövize yöneldiğini, gümüşün ise gerçek değerini bilmediklerini ifade eden Memiş, “Altın 2 adım atarsa, gümüş 6 adım atar. Fiyat farkı büyük, potansiyel yüksek” dedi.

Uyarıyor: Yalnızca gümüş değil, altınla birlikte dengeli yatırım yapılmalı. Çünkü bu iki kıymetli metal birbirini tamamlıyor. Denge olmadan kazanç da sürdürülebilir olmuyor.

Kısa Vadede Düzeltme, Uzun Vadede Yeni Zirveler

Altın fiyatları, küresel gelişmelerle paralel şekilde yukarı yönlü seyrederken, Memiş kısa vadede bir geri çekilme bekliyor. Gram altında 3.740 TL, ons altında ise 3.090–3.150 dolar bandı destek seviyesi olarak öne çıkıyor.

Ancak yıl sonu projeksiyonları oldukça iddialı:

Gram gümüş: 45 TL ve üzeri

Ons gümüş: 40–45 dolar aralığı

Gram altın: Yeni rekor seviyeler hedefte

Yani geçici düşüşler yatırımcı için bir alım fırsatı olarak değerlendirilebilir.

“Dolar Yatırım Aracı Değil, Geçici Sığınak”

Memiş’e göre döviz, geçici bir korunma aracı olabilir ancak kalıcı bir yatırım enstrümanı değildir. Şu an için dolar pozisyonunun korunmasını öneren uzman, daha sonra bu pozisyonların altın ve gümüşe parite üzerinden çevrilmesi gerektiğini belirtiyor. Stratejisi açık: "Bugün dolarda bekle, yarın altın ve gümüş al."

“Evde Gerçek Para Saklayın”

Yatırımcılar kadar bireysel tasarruf sahiplerine de seslenen Memiş, evde saklanan değerlerin kâğıt para değil, kıymetli madenler olması gerektiğini savunuyor. “Altın ve gümüş, gerçek paradır. Gençler sadece kendileri değil, anne babaları için de bu bilinçle hareket etmeli” diyor.