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Altın değerinde yağda indirim! PTT AVM indirimi ayçiçek yağında stok yaptırıyor! Biryağ, Komili, ve diğer marka ayçiçek yağında büyük indirim!

PTT AVM dev kampanya! Altın değerinde ayçiçek yağında büyük indirim PTT AVM’den geldi! Komili, Biryağ, Yudum, TMO ayçiçek yağını dev indirime soktu. İşte ayçiçek yağı indirimi detayları...

Altın değerinde yağda indirim! PTT AVM indirimi ayçiçek yağında stok yaptırıyor! Biryağ, Komili, ve diğer marka ayçiçek yağında büyük indirim!

PTT AVM’den ayçiçek yağını depolatacak indirimli ürünler geldi. TMO, Komili, Biryağ, Yudum ve birçok marka ayçiçek yağı indirime girdi. PTT AVM müşterilerinin dar günlerde yanında olarak büyük bir indirime gitti. Şirket iyi marka ürünleri sunmayı amaçlarken, müşteri memnuniyetini de ön planda tutuyor. 

Bu hafta geçerli olan PTT AVM indirimleri ile vatandaşlar çok büyük fırsattan yararlanarak evlerinde stok yapabilir. Temel ihtiyaçları karşılamak adına indirimden faydalanıp ürünleri zam gelmeden almakta yarar var.

Ek olarak PTTAVM marketlerinde geniş ürün yelpazesi mevcut ve PTT AVM mağazalarında ayçiçek yağına ek olarak diğer ürünlerde de büyük bir indirim var. Tüm ürünlere göz atarak evinizin ihtiyaçlarını alabilirsiniz. PTT AVM en büyük çılgınlığı ayçiçek yağında indirim sağlayarak yaptı. 


PTT AVM ayçiçek yağı ne kadar? 


18 litre 699 TL Komili ayçiçek yağı. 
18 litre 699 TL Yudum ayçiçek yağı fiyatı.  
TMO ayçiçek yağının 5 litrelik olanlarının 4 adeti ise 540 TL.  
18 litre Biryağ profesyonel rafine ayçiçek yağı almak isteyenler ise 949.90 TL’ye alabilir. 

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