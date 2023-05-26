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Altın çakılıyor! Yastık altında altını olanlara uzmanlardan kritik uyarı

Altın fiyatları çakılıyor. Seçim öncesi elinde altına olanlara uzmanlardan kritik uyarı geldi. Sakın bunu aldanmayın, dikkat edin…

Altın çakılıyor! Yastık altında altını olanlara uzmanlardan kritik uyarı

Altın piyasası seçim öncesi oldukça hareketli. Gram altın fiyatları sabah saatlerinden bu yana düşüş trendine devam ediyor. Altının gram fiyatı bugün 1251 TL'ye kadar gerilerken uzmanlardan da elinde altını olan ve altın yatırımı yapanlara kritik uyarı geldi. Altındaki düşüş aldatıcı olabilir Sakın hemen kuyumcuya koşmayın. Altın ve para piyasaları uzmanı İslam Memiş gram altın fiyatları ile ilgili kritik detayları aktardı.

SAKIN PANİĞE KAPILMAYIN

Cumhurbaşkanlığı seçimlerine doğru adım adım giderken altın piyasalarında da hareketlilik devam ediyor. 14 Mayıs seçimleri önce rekor üstüne rekor kıran altın fiyatları 28 Mayıs'ta yapılacak olan ikinci tur öncesi çakılıyor. Uzmanlar ise Altına yatırım yapan vatandaşları uyardı. Altın fiyatlarındaki düşüş geçici olabilir sakın paniğe kapılmayın. Elindeki altını paniğe kapılıp satanlar zarar edecek Aman dikkat.

GÜNCEL ALTIN FİYATLARI

Çeyrek altın ise dünkü düşüşünü sürdürüyor. 2.074 lira seviyesine kadar çıkan çeyrek altın, 2.067,35 liraya geriledikten sonra tekrar toparlanarak 2.073 liraya yükseldi.

Güncel altın fiyatları şu şekilde:

Gram altın: 1.255,15 TL

Çeyrek altın: 2.074,50 TL

Yarım altın: 4.149,55 TL

Tam altın: 8.298,30 TL

Cumhuriyet altını: 8.455,29 TL

Ayrıca dolar ve euro kurunda da son durum şöyle:

ABD Doları: 19,91 TL

Euro: 21,38 TL

Altın fiyatlarındaki dalgalanmalar, piyasa koşullarına ve küresel gelişmelere bağlı olarak değişebilir. Altın yatırımcıları ve alıcıları, güncel altın fiyatlarını düzenli olarak takip etmeli ve doğru kararlar almak için piyasa analizlerine başvurmalıdır. Yatırım yapmadan önce finansal danışmanlık almak da önemlidir. Altın fiyatlarındaki dalgalanmalara karşı dikkatli ve bilinçli olunmalıdır.

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Altın çakılıyor! Yastık altında altını olanlara uzmanlardan kritik uyarı Altın çakılıyor! Yastık altında altını olanlara uzmanlardan kritik uyarı
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