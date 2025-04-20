Altın, borsa değil; Mert Başaran parası olanı 5 senede zengin edecek yöntemi açıkladı

Altın, dolar ya da borsaya yönelen yatırımcılara uyarıda bulunan Başaran, asıl fırsatın göz ardı edilen bir alanda olduğunu vurguladı: Kentsel dönüşüme girecek eski yapılar.

“Dolarla değil, molozla zengin olacaksınız”

Başaran, özel bir televizyon kanalında katıldığı canlı yayında, Türkiye genelinde hızlanan kentsel dönüşüm hamlesine dikkat çekti. Ona göre, eski ve yıpranmış binalar, yatırımcılara altından daha büyük kazanç fırsatları sunuyor.

“Nerede olursanız olun fark etmez, gidin 30, 40 hatta 50 yıllık evleri alın. Kimse yüzüne bakmıyor ama bu evler birkaç yıl içinde en çok prim yapan varlık olacak.”diye konuştu.

Site İçi, Arsa Payı Büyük ve Ucuzsa Kaçırmayın

Başaran’ın dikkat çektiği bir diğer nokta ise yapının özellikleri. Eğer alınacak konut büyük bir site içerisindeyse, arsa payı yüksekse ve merkezi bir lokasyonda bulunuyorsa, kazanç potansiyeli katlanıyor. Üstelik bu evlerin fiyatları, sıfır konutlara göre ciddi anlamda daha uygun.

“Kiraya bile veremeseniz, içinde oturan olmasa da alın. Bu yapılar önümüzdeki 5 yıl içinde dönüşümle birlikte değerini birkaç katına çıkaracak,” diyen Başaran, bu stratejinin orta vadeli ciddi kazanç getireceğini savunuyor.

Neden Kentsel Dönüşüm?

Türkiye genelinde riskli yapı stoğunun azaltılması amacıyla yürütülen kentsel dönüşüm projeleri hız kesmeden devam ediyor. Bu kapsamda özellikle büyükşehirlerdeki eski binalar, müteahhitlerin ve yatırımcıların radarında. Yeni yapılan konutların hem değer artışı hem de yaşam kalitesi açısından sağladığı avantajlar, dönüşüme giren evlerin yatırım değerini daha da artırıyor.

NOT: Burada yer alan bilgiler Mert Başaran tarafından yapılan açıklamalardan derlenmiş olup, gazeteoku.com tarafından yatırım tavsiyesi verilmemiştir.