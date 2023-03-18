Altın almak isteyenler elini çabuk tutsun! Altın fiyatları tavan yapacak! Güncel altın fiyatları ne kadar?

Altın piyasasında son dönemlerde yaşananlar yatırımcıların paniklemesine sebep oldu. Ani yükselişin devam edip etmeyeceği merak konusuyken, kalıcı bir durum olup olmayacağı da merak ediliyor. Altın fiyatlarının tavan yapacağı tarihler belirtildi ve uyarılan zamana kadar yatırımcıların elini çabuk tutması söylendi. Peki, altın fiyatları düşüşe geçecek mi? Altın fiyatları ne zamana kadar yükselecek? İşte güncel altın piyasası detayları...



Altın fiyatlarının tavan yapacağı tarih geldi!



ABD’deki gelişmeler sebebiyle ONS altında büyük değişimler yaşandı. ONS altındaki yükseliş gram altını da ekledi. Altın analistleri ise yaşanan son altın gelişmelerine dair yorumlarda bulundu. Mike McGlone ONS altın fiyatlarına dair artışın 3000 dolara kadar olacağını ifade etti. Altın fiyatlarının 3 katına ulaşacağına dair ise Tavi Costa tahmin verdi.



ABD’deki faiz artışı ile en önemli bankalardan gelen iflas haberi ile birlikte ONS altın 1900 dolar seviyesine çıktı. Gram altındaki fiyatlarda ise tavan fiyatlar bir anda görülmeye başladı. 15 Mart 2023 itibariyle 1940 doları görmüştü. Şimdiyse ONS altın 1918 dolar seviyesinde izleniyor. ONS altındaki bu durum şu an gram altında da 1.181 TL olarak izleniyor. En son ekranlarda 1.168 TL olarak görüldü.

Çeyrek altında ise son fiyat 1.192 TL’yken, Cumhuriyet altınında ise durum 8.005 TL’yi gösteriyor. 22 ayar bilezik ise gram olarak 1.143 TL olarak gözüküyor.



22 Mart 2023 tarihindeki FED toplantısında faiz açıklaması



Yapılacak olan FED toplantısındaki faiz açıklamalarıyla birlikte altın tahminleri de netlik kazanacak. ABD Merkez Bankası’ndan gelen 50 baz puan faiz yükselişi beklentisindeki piyasalar sebebiyle SIVB iflas etmesinin ardından bu talep de kayboldu. Ocak ayından sonra enflasyon artışı piyasalarda Şubat’ta da izlendi. 22 Mart’tan sonra ise 25 baz puan faiz artışının gerçekleşmesi yüzde 84 olarak gözükmektedir.



Altının tavan yapacağını özellikle Bloomberg Intelligence belirtti. FED gevşeme politikasını uygulayarak altın fiyatlarını 3000 dolar seviyelerine çıkarmış olacak diyen Mike McGlone, “Bu ralli, altını 3000’e, parlak metali ise 2.060 dolar civarına çıkaracak.



Altın piyasalarına dair Tavi Costa ise, “Diğer zamanlara göre böyle bir ortamda altının 3 katına çıkması mümkün.” ifadelerine yer verdi.