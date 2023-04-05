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Altın alım için fırsatı kaçıran üzülmesin! Uzman isim ‘Bir fırsat daha var’! 5 Nisan güncel altın fiyatları

Fırsatı kaçırdım diye üzülmeyin, İslam Memiş bir fırsat daha açıkladı! 5 Nisan güncel altın fiyatları ne kadar? İşte güncel altın fiyatları ve detaylar...

Altın alım için fırsatı kaçıran üzülmesin! Uzman isim ‘Bir fırsat daha var’! 5 Nisan güncel altın fiyatları

Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş doların daha fazla artış göstereceğini açıklarken gümüş ve altında da bir düşüş daha görüleceğini belirtti. Bu da altın yatırımcılarının alım için bir haklarının daha olacağı anlamına geliyor. Peki, o alım fırsatı ne zaman doğacak? Güncel altın fiyatları ne kadar? 5 Nisan 2023 altın fiyatları ne kadar? İşte güncel altın fiyatları hakkında detaylar... 


İçinde bulunduğumuz ayda dolarda bir artış daha görüleceği, ancak altın ve gümüş için bir düşüş olacağını açıklayan Finans Uzmanı İslam Memiş, alım için bir fırsat daha olacağını belirtti. Küresel bazda ve ülkemizdeki piyasa belirsizliği sebebi ile siyasi gerginliklerin oluşacağını, FED piyasaları ile ekonomik belirsizliklerin küresel bazda etkileyeceğini açıkladı. 14 Mayıs genel seçimlerinin de siyasi gerginliği tırmandıran durumlardan olduğunu açıkladı. Döviz kurunda artışla piyasalarda satışların gerçekleşeceğini belirtti.   


5 NİSAN 2023 ALTIN FİYATLARI 


5 Nisan için ONS altın fiyatı alış 2.022,81 dolar iken, satış 2.23,08 dolar. Peki, güncel altın fiyatları ne kadar? 5 Nisan gram altın fiyatı ne kadar? 


GRAM ALTIN FİYATI 


Gram altın fiyatı 5 Nisan 2023 tarihinde yükselişte. Alış için gram altın 1.264,87 gösterirken, satış için ise 1.310 TL. 


ÇEYREK ALTIN FİYATI 


Çeyrek altının fiyatı alış olarak 2.056,64 TL iken, satış için 2.132 TL. 


YARIM ALTIN FİYATI 


Yarım altının fiyatı alış için 4.132,47 iken, satış ise 4.264 TL’yi gösteriyor. 


ATA ALTIN FİYATI 


Ata altın fiyatı 5 Nisan 2023 alış için 8.463,35 TL iken, satış için 8.670 TL’yi gösteriyor. 


22 AYAR BİLEZİK 5 NİSAN 2023 


22 ayar bilezik bugün alışta 1.159,32 TL iken satışta 1.250 TL. 

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