GAZETE MANŞETLERİ HABER YAZARLAR 530 978 82 57
Anasayfa / Ekonomi /

Altın alanlar, satanlar dikkat; 6 bin lira için kesin tarih geldi

Altın piyasasında son dakika gelişmeleri yatırımcıları endişelendirdi.

Altın alanlar, satanlar dikkat; 6 bin lira için kesin tarih geldi

Gram altında 4.300 TL seviyelerini gören fiyatlar, sert bir düzeltmeyle 4.070 TL'ye geriledi. Ancak uzmanlar paniğe gerek olmadığını vurguluyor.

Altın Fiyatlarında Son Durum Ne?

Son haftalarda hızlı bir yükseliş yaşayan altın fiyatları, ABD Başkanı Donald Trump’ın Çin’e yönelik açıklamaları ve piyasa dinamikleri sebebiyle sert bir düşüş yaşadı. Özellikle dolar endeksinin güçlenmesi ve ABD Hazine tahvili faizlerinin yükselmesi, altın üzerindeki satış baskısını artırdı.

Gram altın şu anda:

Alış: 4.094,52 TL
Satış: 4.095,06 TL

Çeyrek, yarım, tam ve Cumhuriyet altınlarında da benzer geri çekilmeler gözlendi.

Panik Yapılmalı mı?

Analistler, altın fiyatlarındaki bu düşüşün "doğal bir düzeltme süreci" olduğunu belirtiyor. ABD-Çin ticaret savaşlarındaki yumuşamalar, kısa vadede kâr realizasyonlarını tetikledi. Ancak, uzun vadeli beklentiler hâlâ yükseliş yönünde.

Özellikle altın yatırımcısı İslam Memiş’e göre; 2025’in ilk çeyreğinde gram altın fiyatının 6.000 TL seviyelerine ulaşması bekleniyor. Memiş, şu anda yaşanan düşüşlerin bir “fırsat” olduğunu ve yatırımcıların sabırlı olması gerektiğini ifade ediyor.

Gram Altın Ne Zaman 6 Bin TL Olacak?

İslam Memiş’in açıklamalarına göre, önümüzdeki 12 aylık süreçte gram altın 6.000 TL barajını aşacak. Bu süreçte kısa vadeli düşüşler olsa da, orta ve uzun vadeli görünümde yükseliş trendi korunuyor.

Altın Alınır mı? Şu Anda Ne Yapmalı?

Uzmanlara göre, mevcut fiyatlar yatırımcılar için uzun vadeli bir alım fırsatı sunuyor. Ancak günlük dalgalanmalara karşı sabırlı ve temkinli hareket edilmesi gerektiği vurgulanıyor. 4.050 TL seviyesi gram altında kritik destek noktası olarak izlenmeli.

Kaynak: Gazeteoku.com - Özel İçerik

ÇOK OKUNAN HABERLER
Türkiye adeta hazine buldu! Açtıkça fışkırıyor Türkiye adeta hazine buldu! Açtıkça fışkırıyor
Sağlık Bakanlığı 14 bin 500 işçi alımı başladı mı? Kadrolar ve kontenjan Sağlık Bakanlığı 14 bin 500 işçi alımı başladı mı? Kadrolar ve kontenjan
Altın alanlar, satanlar dikkat; 6 bin lira için kesin tarih geldi Altın alanlar, satanlar dikkat; 6 bin lira için kesin tarih geldi
10 yaştan büyük otomobili olan baksın! Karar çıkıyor 10 yaştan büyük otomobili olan baksın! Karar çıkıyor
Fenerbahçe'de asrın transferi; Süper Lig'te ortalık karışır Fenerbahçe'de asrın transferi; Süper Lig'te ortalık karışır
İstanbul'da kabus! Prof. Dr. Naci Görür; 7.2’lik bir deprem orada olacak İstanbul'da kabus! Prof. Dr. Naci Görür; 7.2’lik bir deprem orada olacak
SON HABERLER
Emeklilere 25 Bin TL teklifi! Maaşını taşıyan parayı cebine koyacak! Emeklilere 25 Bin TL teklifi! Maaşını taşıyan parayı cebine koyacak!
Ev hanımları emekli oluyor; Çalışmadan emekli maaşı alacaklar Ev hanımları emekli oluyor; Çalışmadan emekli maaşı alacaklar
İbrahim Tatlıses’in bilinmeyen serveti çıktı; Herkes apışıp kaldı İbrahim Tatlıses’in bilinmeyen serveti çıktı; Herkes apışıp kaldı
Kızı ayda 385 bin TL harcayan ünlü şirketin patronu iflas etti Kızı ayda 385 bin TL harcayan ünlü şirketin patronu iflas etti
Türkiye'ye saldırmak için hazırlanıyorlar; O gemi yanaştı Türkiye'ye saldırmak için hazırlanıyorlar; O gemi yanaştı
Cem Küçük ilk kez duyurdu; Cumhurbaşkanı bu işten rahatsız Cem Küçük ilk kez duyurdu; Cumhurbaşkanı bu işten rahatsız
Türkiye'de tüm dünyaya yetecek rezerv; Böylesi görülmedi Türkiye'de tüm dünyaya yetecek rezerv; Böylesi görülmedi
Mete Yarar kara haberi verdi; Artık çok geç! Seferberlik ilan edilmeli Mete Yarar kara haberi verdi; Artık çok geç! Seferberlik ilan edilmeli