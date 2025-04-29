Altın alanlar, satanlar dikkat; 6 bin lira için kesin tarih geldi

Gram altında 4.300 TL seviyelerini gören fiyatlar, sert bir düzeltmeyle 4.070 TL'ye geriledi. Ancak uzmanlar paniğe gerek olmadığını vurguluyor.

Altın Fiyatlarında Son Durum Ne?

Son haftalarda hızlı bir yükseliş yaşayan altın fiyatları, ABD Başkanı Donald Trump’ın Çin’e yönelik açıklamaları ve piyasa dinamikleri sebebiyle sert bir düşüş yaşadı. Özellikle dolar endeksinin güçlenmesi ve ABD Hazine tahvili faizlerinin yükselmesi, altın üzerindeki satış baskısını artırdı.

Gram altın şu anda:

Alış: 4.094,52 TL

Satış: 4.095,06 TL

Çeyrek, yarım, tam ve Cumhuriyet altınlarında da benzer geri çekilmeler gözlendi.

Panik Yapılmalı mı?

Analistler, altın fiyatlarındaki bu düşüşün "doğal bir düzeltme süreci" olduğunu belirtiyor. ABD-Çin ticaret savaşlarındaki yumuşamalar, kısa vadede kâr realizasyonlarını tetikledi. Ancak, uzun vadeli beklentiler hâlâ yükseliş yönünde.

Özellikle altın yatırımcısı İslam Memiş’e göre; 2025’in ilk çeyreğinde gram altın fiyatının 6.000 TL seviyelerine ulaşması bekleniyor. Memiş, şu anda yaşanan düşüşlerin bir “fırsat” olduğunu ve yatırımcıların sabırlı olması gerektiğini ifade ediyor.

Gram Altın Ne Zaman 6 Bin TL Olacak?

İslam Memiş’in açıklamalarına göre, önümüzdeki 12 aylık süreçte gram altın 6.000 TL barajını aşacak. Bu süreçte kısa vadeli düşüşler olsa da, orta ve uzun vadeli görünümde yükseliş trendi korunuyor.

Altın Alınır mı? Şu Anda Ne Yapmalı?

Uzmanlara göre, mevcut fiyatlar yatırımcılar için uzun vadeli bir alım fırsatı sunuyor. Ancak günlük dalgalanmalara karşı sabırlı ve temkinli hareket edilmesi gerektiği vurgulanıyor. 4.050 TL seviyesi gram altında kritik destek noktası olarak izlenmeli.

Kaynak: Gazeteoku.com - Özel İçerik