Altın alacaklar dikkat! Altın kahini İslam Memiş son alım tarihini verdi: Yeni rekordan önce alın, köşeyi dönün

Altın fiyatlarına ilişkin her söylediği çıkan altın ve para piyasaları uzmanı İslam Memiş, altın almayı düşünen vatandaşlar için son tarihi duyurdu. Altın piyasalarına ilişkin değerlendirme yapan ünlü Ekonomist, altında yeni rekor tarihini açıkladı. Peki, altın alınır mı yoksa satılır mı? Altın düşecek mi yoksa yükselecek mi? altın ve para piyasaları uzmanı İslam Memiş'ten güncel altın fiyatları tahminleri haberimizde…

İSLAM MEMİŞ'TEN GÜNCEL ALTIN YORUMLARI

Altın fiyatları rekor üstüne rekor kırmaya devam ederken İslam Memiş'in altın yorumları da yakından takip ediliyor. ABD verileri ve Türkiye'nin durumuna ilişkin değerlendirmelerde bulunan ünle Ekonomist, ABD enflasyon verilerinin beklentinin altında geldiğini belirterek bunun da piyasaları pozitif yönde etkilediğini söyledi. ABD Merkez Bankası'nın artık faiz artırımına gitmemesi gerektiğine de dikkat çeken Memiş, 21 ile 22 Mart tarihlerinde yapılan toplantılarla birlikte faiz artırımı kararı alındığını Ancak bunun yanlış bir hamle olacağını dile getirdi.

GRAM ALTINA YATIRIM YAPILIR MI?

Altın ve para piyasaları uzmanı İslam Memiş, vatandaşın ve yatırımcının merak ettiği o soruları da cevapladı. Gram altına seçim öncesi yatırım yapmak doğru mu sorusunu cevaplayan İslam Memiş, altının her zaman güvenilir Liman olduğunu belirterek 1 yıllık süre zarfında gram altın fiyatlarında daha çok Zirve görüleceğini dile getirdi. Altın almak isteyenler için seçim öncesi son fırsatların geldiğini de söyleyen ünlü Ekonomist, Haziran ayı itibariyle gram altın fiyatlarında 1500 TL seviyelerinin kaçınılmaz olacağını ifade etti. Altına yatırım yapmanın şimdi Tam zamanı olduğunu da sözlerine ekleyen ünlü ekonomist İslam Memiş, Altından köşeyi dönmek isteyenler için son alım fırsatlarının kaçırılmaması gerektiğini vurguladı.

GRAM ALTIN VE GÜMÜŞE UZUN VADELİ YATIRIM YAPIN

Sosyal medya hesabından da altın fiyatlarına ilişkin öngörülerini paylaşan Ekonomist İslam Memiş, kısa vadede altın almak doğru mu sorusunu yanıtladı. Kısa vadeli altın yatırımının yanlış olacağını belirten Ekonomist, gram altın fiyatlarının 1400 TL'ye kısa süre içerisinde ulaşacağını Duran Gümüş fiyatlarının ise 16,50 TL olacağını ifade etti.

İslam Memiş paylaşımlarının sadece tahminden ibaret olduğunu da sözlerine eklerken kesinlikle yatırım tavsiyesi vermediğini de dile getirdi.