GAZETE MANŞETLERİ HABER YAZARLAR 530 978 82 57
Anasayfa / Ekonomi /

Altın alacaklar dikkat! Altın kahini İslam Memiş son alım tarihini verdi: Yeni rekordan önce alın, köşeyi dönün

Altın kahini İslam Memiş'ten altın alacaklar için önemli duyuru geldi. O tarihe kadar Altına yatırım yapın yeni Zirve ile birlikte siz de köşeyi dönün. İşte altında son alım tarihi…

Altın alacaklar dikkat! Altın kahini İslam Memiş son alım tarihini verdi: Yeni rekordan önce alın, köşeyi dönün

Altın fiyatlarına ilişkin her söylediği çıkan altın ve para piyasaları uzmanı İslam Memiş, altın almayı düşünen vatandaşlar için son tarihi duyurdu. Altın piyasalarına ilişkin değerlendirme yapan ünlü Ekonomist, altında yeni rekor tarihini açıkladı. Peki, altın alınır mı yoksa satılır mı? Altın düşecek mi yoksa yükselecek mi? altın ve para piyasaları uzmanı İslam Memiş'ten güncel altın fiyatları tahminleri haberimizde…

İSLAM MEMİŞ'TEN GÜNCEL ALTIN YORUMLARI

Altın fiyatları rekor üstüne rekor kırmaya devam ederken İslam Memiş'in altın yorumları da yakından takip ediliyor. ABD verileri ve Türkiye'nin durumuna ilişkin değerlendirmelerde bulunan ünle Ekonomist, ABD enflasyon verilerinin beklentinin altında geldiğini belirterek bunun da piyasaları pozitif yönde etkilediğini söyledi. ABD Merkez Bankası'nın artık faiz artırımına gitmemesi gerektiğine de dikkat çeken Memiş, 21 ile 22 Mart tarihlerinde yapılan toplantılarla birlikte faiz artırımı kararı alındığını Ancak bunun yanlış bir hamle olacağını dile getirdi.

GRAM ALTINA YATIRIM YAPILIR MI?

Altın ve para piyasaları uzmanı İslam Memiş, vatandaşın ve yatırımcının merak ettiği o soruları da cevapladı. Gram altına seçim öncesi yatırım yapmak doğru mu sorusunu cevaplayan İslam Memiş, altının her zaman güvenilir Liman olduğunu belirterek 1 yıllık süre zarfında gram altın fiyatlarında daha çok Zirve görüleceğini dile getirdi. Altın almak isteyenler için seçim öncesi son fırsatların geldiğini de söyleyen ünlü Ekonomist, Haziran ayı itibariyle gram altın fiyatlarında 1500 TL seviyelerinin kaçınılmaz olacağını ifade etti. Altına yatırım yapmanın şimdi Tam zamanı olduğunu da sözlerine ekleyen ünlü ekonomist İslam Memiş, Altından köşeyi dönmek isteyenler için son alım fırsatlarının kaçırılmaması gerektiğini vurguladı.

GRAM ALTIN VE GÜMÜŞE UZUN VADELİ YATIRIM YAPIN

Sosyal medya hesabından da altın fiyatlarına ilişkin öngörülerini paylaşan Ekonomist İslam Memiş, kısa vadede altın almak doğru mu sorusunu yanıtladı. Kısa vadeli altın yatırımının yanlış olacağını belirten Ekonomist, gram altın fiyatlarının 1400 TL'ye kısa süre içerisinde ulaşacağını Duran Gümüş fiyatlarının ise 16,50 TL olacağını ifade etti.

İslam Memiş paylaşımlarının sadece tahminden ibaret olduğunu da sözlerine eklerken kesinlikle yatırım tavsiyesi vermediğini de dile getirdi.

ÇOK OKUNAN HABERLER
Asgari ücrete yüzde 40 ek zam! Bekleyiş bitti çalışanlar sevinçten uçacak Asgari ücrete yüzde 40 ek zam! Bekleyiş bitti çalışanlar sevinçten uçacak
EYT maaşları yatmaya başladı! Yapı Kredi son dakika promosyon golünü attı! EYT maaşları yatmaya başladı! Yapı Kredi son dakika promosyon golünü attı!
4000 TL Maaşa ek ödeme müjdesi yine emekliye geldi! Cumhurbaşkanı onayladı, ödemeler kesinleşti 4000 TL Maaşa ek ödeme müjdesi yine emekliye geldi! Cumhurbaşkanı onayladı, ödemeler kesinleşti
7 milyon asgari ücretliye son dakika ara zam müjdesi: Erkene çekildi, asgari ücrete 2500 TL zam geliyor 7 milyon asgari ücretliye son dakika ara zam müjdesi: Erkene çekildi, asgari ücrete 2500 TL zam geliyor
Bugün başvuru yapana yarın PTT’den anında 1900 TL bayram yardımı verilecek Bugün başvuru yapana yarın PTT’den anında 1900 TL bayram yardımı verilecek
Ev hanımlarına 12.000 TL maaş bağlanacak! Cumhurbaşkanı düğmeye bastı Ev hanımlarına 12.000 TL maaş bağlanacak! Cumhurbaşkanı düğmeye bastı
SON HABERLER
Emeklilere bayram gelmeden 23.500 TL ek ödeme! Emeklilere bayram gelmeden 23.500 TL ek ödeme!
BİM Ramazan Bayramı indirimleri son 1 hafta! Dev indirimler bitmeden bayram alışverişine! BİM Ramazan Bayramı indirimleri son 1 hafta! Dev indirimler bitmeden bayram alışverişine!
Altın alacaklar dikkat! Altın kahini İslam Memiş son alım tarihini verdi: Yeni rekordan önce alın, köşeyi dönün Altın alacaklar dikkat! Altın kahini İslam Memiş son alım tarihini verdi: Yeni rekordan önce alın, köşeyi dönün
Emekliyi mest edecek promosyon: Maaşa ek 10 bin TL tek şartla verilecek Emekliyi mest edecek promosyon: Maaşa ek 10 bin TL tek şartla verilecek
Belediyelerden full destek! 1000, 2000, 3000 TL ödemeler hesaplara yatıyor! Başvuru yapanlara Belediyelerden full destek! 1000, 2000, 3000 TL ödemeler hesaplara yatıyor! Başvuru yapanlara
7 milyon asgari ücretliye son dakika ara zam müjdesi: Erkene çekildi, asgari ücrete 2500 TL zam geliyor 7 milyon asgari ücretliye son dakika ara zam müjdesi: Erkene çekildi, asgari ücrete 2500 TL zam geliyor
4A 4B 4C ve EYT emeklisine 17.500 TL maaşa ek ödeme! 30 Nisan'a kadar başvuru yapın 4A 4B 4C ve EYT emeklisine 17.500 TL maaşa ek ödeme! 30 Nisan'a kadar başvuru yapın
Fragman geldi akıllar karıştı! Üç Kız Kardeş 46. Bölüm gümbür gümbür geliyor Fragman geldi akıllar karıştı! Üç Kız Kardeş 46. Bölüm gümbür gümbür geliyor