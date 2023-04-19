Altın 1400 TL bandında! Beklenenden hızlı yükseliş, yatırımcılar dikkat!

Altın fiyatları vatandaşlar ve altın yatırımcıları tarafından özellikle son günlerde çok sıkı biçimde takip ediliyor. Dünya gündemindeki olaylarla beraber altın fiyatlarında büyük bir artış meydana geldi. Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş, özellikle küresel çaptaki ve jeopolitik olaylar ile ABD Merkez Bankası açıklamalarının, buna ek olarak ABD banka iflaslarının bunda büyük bir etkisi olduğunu belirtti.



Finans Uzmanı İslam Memiş’in daha öncesinde yaptığı altının 1400 – 1500 civarına çıkacağına dair tahminleri tuttu. Altın 1400 TL bandına çıkarken şimdi İslam Memiş’in son uyarıları bazı altın yatırımcılarını harekete geçirdi. Son olarak gram altın fiyatının 1700 TL’yi bulacağını vurgulamış ve yatırımcılara ellerindeki altınları bozdurmamaları için uyarıda bulunmuştu. Peki, güncel altın fiyatları ne kadar? Altın ne zaman 1700 TL olacak? Altın ne zaman bozdurulmalı?



YAZ AYLARINDA 1700 TL!



İslam Memiş, altın yatırımcılarının özellikle dikkat etmesi gereken noktalardan birisinin ONS altın fiyatını izlemek olduğunu söylemişti. Buna ek olarak ABD faiz arttırımı, enflasyon açıklaması, küresel çaptaki banka iflasları ile jeopolitik kaynaklı olaylarında altın fiyatlarını etkilediğini belirtmişti. Altın yatırımcılarının bu sebeplerle özellikle takip etmesi gereken noktalar bunlar. Son olarak altının güvenli liman unvanını koruduğunu belirten İslam Memiş, altın fiyatlarının yaz ayların 1700 TL’ye ulaşacağını belirtti. Peki, güncel altın fiyatları ne kadar? 19 Nisan gram altın fiyatı ne kadar oldu?



19 NİSAN GÜNCEL ALTIN FİYATLARI



19 Nisan güncel altın fiyatlarında özellikle gram altının İslam Memiş’in tahminlerine uygun bir çıkış yakaladığını görüyoruz. Altın fiyatlarındaki yükseliş hala sürerken son olarak altınları şimdi bozdurma zamanı olmadığını belirten Memiş, 1700 TL’ye kadar gram altının artacağını açıkladı.



Gram altın fiyatı şu an için perakende alış fiyatı olarak 1.326,86 TL iken, satış fiyatı 1.390 TL.



19 Nisan çeyrek altının perakende alış fiyatı 2.150,58 TL iken, satış fiyatı 2285 TL.

Yarım altın fiyatı ise alış olarak 4.289,17 TL iken, satışta 4.570 TL.



19 Nisan Ata altın fiyatı 8.875,46 TL alış fiyatını ekranlarda gösterirken, satış fiyatı 9.320 TL.



Reşat altının alışı 8.757,30 TL iken, ekranlarda satış fiyatı 9.320 TL’de.



22 ayar bilezik 19 Nisan güncel fiyatı ise alışta 1.216,13 TL’yi ekranlarda gösterirken, satışta ise 1.330 TL’de.