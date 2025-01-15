Alkol fiyatlarında yeni zam; 158,71 TL'lik rekor ÖTV artışı

Bu değişiklik, alkollü içki sektörü üzerinde önemli etkiler yarattı ve alkol firmaları, zamların ardından fiyat artışlarına gitmeye başladı.

2025'in ilk ayında, viski, votka, tekila ve cin gibi ithal alkollü içkilerde fiyat artışları gözlemlendi. Tekel Bayileri Yardımlaşma Derneği (TBYD) Başkanı Erol Dündar, sosyal medya platformu X'te yaptığı açıklamada, "Bir ithal alkol grubuna daha zam geldi. Viski, votka, tekila ve cin fiyatlarına zam yağmuru devam ediyor," şeklinde duyurdu.

Yeni düzenleme ile birlikte, alkol fiyatlarında yaşanan artışlar, tüketicilerin ve sektördeki paydaşların dikkatini çekmeye devam ediyor. Uzmanlar, bu zamların yerel üreticiler üzerinde de yansıma yapabileceği konusunda uyarılarda bulunuyor.

Kaynak: Tekel Bayileri Yardımlaşma Derneği - TBYD