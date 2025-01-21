Akıllara zarar dolar tahmini; Dolar o tarihte 10 TL'den fazla artacak

ABD'deki ekonomik gelişmeler ve iç piyasadaki dinamikler, doların değerinde önemli artışlara yol açtı. Bugün itibarıyla, dolar kuru 35,62 TL seviyesinde işlem görmekte, Euro 37,05 TL'den ve İngiliz Sterlini ise 43,85 TL'den alıcı buluyor.

Dolar Kurunda Tahminler:

Yerel yatırım kuruluşlarından İnfo Yatırım, 2025 yıl sonu için çarpıcı bir dolar tahmini paylaştı. İnfo Yatırım, yıl ortasında doların 43,48 TL'ye kadar yükseleceğini, yıl sonunda ise 47,65 TL seviyesine ulaşacağını öngörüyor. Bu tahmin, mevcut dolar kuru olan 35,56 TL'den yaklaşık 12 TL'lik bir artışı işaret ediyor. Diğer yandan, TCMB Piyasa Katılımcıları Anketi'ne göre yıl sonu için dolar kuru beklentisi 43,81 TL olarak açıklanmıştı.

Dolar kurundaki bu dalgalanma, hem yerli yatırımcılar hem de dış ticaret yapanlar için önemli bir gösterge haline geliyor. Önümüzdeki günlerde, Merkez Bankası'nın politika faiz kararının da döviz kurlarında nasıl bir etki yaratacağı merakla bekleniyor.

Bu gelişmeler doğrultusunda, dolar, Euro ve Sterlin gibi dövizlerdeki dalgalanma, yatırımcılar ve ekonomistler tarafından yakından takip ediliyor.

Not: Haberimizde yatırım tavsiyesi yoktur